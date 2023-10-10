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    «Произошло что-то страшное». В Рыбацком по частям собирают погибшего мужчину

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели пожилого человека в Невском районе Петербурга. Его ногу утром 10 октября нашли прохожие.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Около ЖК Речной произошло что-то страшное. Оторванная нога и везде осколки», — рассказала читательница. Взрывов и другого шума она не слышала. Окна ближайшего дома целы, осколки на земле — вероятно, от стекла автомобиля.

    В десятом часу утра в Рыбацкое вызвали экстренные службы.

    По предварительным данным «Фонтанки», погиб 80-летний мужчина. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили вторую ногу и проверяют 24 этаж. Пока рассматривают версию, что он ушёл из жизни без посторонней помощи.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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