«Произошло что-то страшное». В Рыбацком по частям собирают погибшего мужчину

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели пожилого человека в Невском районе Петербурга. Его ногу утром 10 октября нашли прохожие.
«Около ЖК Речной произошло что-то страшное. Оторванная нога и везде осколки», — рассказала читательница. Взрывов и другого шума она не слышала. Окна ближайшего дома целы, осколки на земле — вероятно, от стекла автомобиля.
В десятом часу утра в Рыбацкое вызвали экстренные службы.
По предварительным данным «Фонтанки», погиб 80-летний мужчина. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили вторую ногу и проверяют 24 этаж. Пока рассматривают версию, что он ушёл из жизни без посторонней помощи.