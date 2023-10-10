Наследный принц Саудовской Аравии заверил президента Палестины в поддержке со стороны королевства

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заверил президента Палестины Махмуда Аббаса в поддержке со стороны королевства. Стороны обсудили обострение палестино-израильского конфликта в телефонном разговоре, передает 10 октября ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.
Сообщается, что наследный принц заявил, что «королевство продолжит поддерживать народ Палестины в реализации его законных прав на достойную жизнь и достижении справедливого и прочного мира».
Мухаммед бен Сальман подчеркнул, что Саудовская Аравия находится в контакте с международными партнерами в попытке остановить эскалацию, и указал на необходимость соблюдать гуманитарное право.
Ранее палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что ведется подготовка к визиту президента Махмуда Аббаса в Москву.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября. ХАМАС из сектора Газа провел атаку на территорию Израиля. Израиль объявил о готовности к войне и полной блокаде сектора Газа. По данным Армии обороны Израиля, более 900 жителей Израиля погибли, более 2,6 тысячи получили ранения в результате атак ХАМАС. В минздраве Палестины сообщают, что в секторе Газа и на Западном берегу Иордана погибло не менее 788 человек, 4,1 тысячи пострадали.