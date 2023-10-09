Палестина готовит визит Махмуда Аббаса в Москву

Палестина ведет подготовку к визиту президента Махмуда Аббаса в Москву, заявил 9 октября палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль в эфире телеканала « Россия-24 ».



Дипломат также рассказал, что в Палестине ожидают, что наступление Израиля на сектор Газа может начаться в ближайшее время. «Сильным сигналом» Нофаль назвал прекращение поставок электричества в Газу.



«Мы платим за это электричество, за всё остальное мы тоже платим. Это означает, что Израиль готовится к наступлению на сектор Газа, оно начнется сегодня или завтра», — сказал дипломат.



Как напоминает ТАСС, ранее министр обороны Израиля Йоав Галант отдал распоряжение о полной блокаде сектора Газа. Это полное прекращение поставок продовольствия, топлива и электроэнергии в палестинский анклав.

