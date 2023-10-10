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    В Петербурге обвиняемого в убийстве 8-летнего сына арестовали на больничной койке

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    2 комментария

    С направлением в следственный изолятор выпишут из петербургской больницы 45-летнего пациента, обвиняемого в убийстве сына-второклассника в Купчино.

    Как сообщает прокуратура Петербурга, 10 октября Фрунзенский райсуд арестовал Олега Коновко до 6 декабря включительно. На заключении под стражу настаивал следователь, прокурор ходатайство поддержал.

    Постановление выносилось в палате НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в режиме выездного заседания. Необычной формат процесса мужчина обеспечил, попытавшись уйти из жизни после нападения на 8-летнего сына.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

    По версии следствия, вечером 6 октября он не менее десяти раз ударил ребёнка ножом в квартире на Софийской улице. Тело мальчика на кухне и его отца в крови первой увидела бабушка, приехавшая после звонка мальчика — он успел сказать, что папа сошёл с ума и крушит квартиру.

    Обвинение мужчине предъявили во вторник. Против ареста он не возражал. «Вину признал. При этом Коновко пояснил, что неприязненных отношений с сыном у него не было», — сообщили в объединённой пресс-службе судов.

    «Фонтанка» рассказывала, что родители мальчика работают фельдшерами скорой. Семья благополучная, по словам мужчины, жили хорошо, ребёнок был любимым и только радовал. По предварительным данным, отец употреблял БАД с микродозами мухоморов и выращивал ядовитые грибы на даче, домашнюю заготовку он съел и в день трагедии. По его воспоминаниям, в какой-то момент, глянув на сына, он увидел демонические глаза.

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    Комментарии 2

    Гость10 Окт 2023 в 17:44
    С клизмой в в опе
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