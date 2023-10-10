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    В Петербурге для помощи Израилю собрали 2 миллиона рублей

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    Два миллиона рублей помощи Израилю меньше чем за сутки собрали в Петербурге. Об этом 10 октября в соцсети «ВКонтакте» отчиталась Большая хоральная синагога, открывшая сбор средств.

    Сумма постоянно растет, добавили в синагоге. Деньги переведут на счет израильской медицинской службы «Маген Давид Адом», которая оказывает неотложную помощь и занимается медициной катастроф.

    Ранее петербуржцы приносили цветы к зданию Большой хоральной синагоги на Лермонтовском проспекте.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября. ХАМАС из сектора Газа провел атаку на территорию Израиля. Израиль объявил о готовности к войне и полной блокаде сектора Газа. По данным Армии обороны Израиля, более 900 жителей Израиля погибли, более 2,6 тысячи получили ранения в результате атак ХАМАС. В минздраве Палестины сообщают, что в секторе Газа и на Западном берегу Иордана погибло не менее 788 человек, 4,1 тысячи пострадали.

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