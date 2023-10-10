«Цель операции одна — жить в мире с Газой». Израильский дипломат — о начавшейся войне

Фото: MOHAMMED SABER / EPA / ТАСС Поделиться Поделиться





«Фонтанка» поговорила с официальным представителем Израиля в Петербурге о заложниках, захваченных в ходе атаки ХАМАС, об ответных бомбардировках Газы и о том, какова задача наземной операции в секторе.

Израиль готовится к длительной войне с ХАМАС. В результате атаки на израильские города, начавшейся 7 октября, погибли более 900 человек, а точное количество угнанных в плен до сих пор неизвестно. Соцсети полны фото и видео расправы над посетителями фестиваля электронной музыки в кибуце Реим и последствий ответных бомбардировок сектора Газа (Минздрав Палестины уже сообщил о 700 погибших). Мир раскололся: одни страны осуждают ХАМАС, другие открыто высказываются в его поддержку. Почему Израиль не выполнил резолюцию ООН в отношении Палестины, какой морали придерживается Иерусалим в ходе уже начавшейся официально войны и какова ее конечная цель — «Фонтанке» рассказал исполняющий обязанности генерального консула государства Израиль в Санкт-Петербурге Орен Розенблат.



— Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны переходит к небывалой массированной атаке, подобной которой ещё не было. В чем конечная цель этой атаки?

— Цель операции очень проста: мы хотим жить в мире с Газой и жить бок о бок с будущим палестинским государством. Сейчас в Газе у власти находится террористическая организация — объявленная таковой в Европе, в США и во многих других странах. Но дело даже не в формальном признании ХАМАС террористами, а в том, что они делают. Есть видео и фотосвидетельства их преступлений в отношении мирных жителей Израиля, посетителей музыкального фестиваля. У этих посетителей и в мыслях не было нападать на кого-то, они просто хотели хорошо провести время. И их зверски убили, а некоторых похитили. И в этом мы видим прямое сходство между ХАМАС и «Исламским государством»* (запрещенная на территории РФ террористическая организация. — Прим. ред.), чьи представители отрезали головы похищенным мирным людям и снимали это на видео. Боевики ХАМАС похитили в Израиле женщин, детей и стариков. Среди угнанных в Газу — 85-летняя женщина. Сложно поверить, что люди сегодня могут так по-варварски себя вести. У меня есть друг, который живет в кибуце. Я позвонил ему, чтобы узнать, всё ли у него в порядке, и он ответил, что его мать похитили. Я знаю его мать, это очень пожилая женщина. И теперь она где-то в Газе, и ее мучают эти варвары.



— Кого именно вы называете варварами? Конкретно тех, кто проник на территорию Израиля с оружием в руках и кто их направлял?

— Да, и мы должны освободить от них Газу не только ради себя, но и ради мирных жителей самой Газы. Им нужно мирное правительство, цель которого — забота о своих гражданах. Самое нелепое в происходящем то, что наше правительство незадолго до этой трагедии решило сотрудничать с Газой, помогало улучшить условия жизни ее жителей. В Израиле по состоянию на начало прошлой недели было 17 тысяч работников из Газы. И для них это было очень важно, потому что ХАМАС разрушил их экономику и у них не было рабочих мест. Еще один пример: летом правительство Израиля разрешило палестинцам разрабатывать месторождение природного газа Gaza Marine у побережья сектора Газа. Мы хотели, чтобы у них было больше денег. И вот что мы получили в ответ. Важно отметить, что действия ХАМАС практически полностью поддерживаются и финансируются со стороны Ирана.



— Есть ли информация о судьбе захваченных в Израиле заложников? Ведутся ли переговоры об обмене?

— Никаких переговоров нет. Мы не получили никаких требований или предложений об обмене. Еще раз: люди, захватившие заложников, — варвары. И израильское правительство поставило перед собой обязательство освободить всех пленников, угнанных в Газу.

— Были ли в последнее время предпосылки для обострения отношений между Израилем и сектором Газа? В чем могут быть глубинные причины конкретно этой атаки?

— Глубинная причина одна. Это существование террористической организации, единственная цель которой — уничтожить Израиль. В этом корень проблемы. И эта организация действует не только против Израиля, но и против жителей Палестины.



— Но разве жители Палестины не поддерживают ее действия? Судя по новостям, арабский мир (по крайней мере, официальные его представители) высказывается в поддержку ХАМАС.

— Внутри страны тлеет подобие гражданской войны между законными палестинскими властями Западного берега Иордана и ХАМАС в Газе. В 2007 году ХАМАС уничтожил представителей официальных властей Палестины, Палестинской национальной администрации, сбросив их с крыш высотных зданий (в 2007 году в секторе Газа на протяжении полугода длился кровопролитный конфликт между ХАМАС и Движением за освобождение Палестины (ФАТХ), закончившийся победой ХАМАС. — Прим. ред.) А какие права есть у простых палестинцев в Газе? Какие права там есть у женщин? У христиан? Ведь в Газе была не только древняя еврейская община, но и христианская.



— Вы говорите, что проводите операцию в интересах в том числе и самих жителей Газы. Но какова их судьба сейчас, когда министр обороны Израиля объявил о блокаде, а массированные бомбардировки сектора стали регулярными? Или вы считаете их избирательными?

— Израильская армия старается сделать всё возможное, чтобы не причинить вреда мирным жителям Газы. Они не враги нам, напротив, мы хотим жить с ними в мире в будущем. И мы проводим много военных действий, цель которых — не навредить жителям. 10 октября, после того как 700 наших граждан были зверски убиты, мы решили уничтожить ряд зданий в Газе, где могли укрываться представители верхушки ХАМАС. Но это не было сделано внезапно. Сначала мы сбрасываем очень небольшой снаряд, который фактически только производит шум. После этого мы звоним местным жителям по телефону (у нас есть оборудование, которое позволяет делать это) и сообщаем, что надо уходить, потому что наша цель уничтожить только здание. Такая политика очень затрудняет работу нашей армии, так как ХАМАС не стесняется использовать объекты гражданской инфраструктуры и мирных жителей в качестве укрытия. Например, их руководство скрывалось в подвале действующей больницы. Они прикрываются собственными мирными жителями, причем самыми уязвимыми из них: пациентов госпиталя нельзя эвакуировать. И наши руки связаны, мы ничего не можем сделать. Это серьезный вызов для нас, потому что мы твердо намерены придерживаться своих моральных принципов, но при этом мы намерены уничтожить ХАМАС.



— Простите, уточню. Вы утверждаете, что о каждой бомбардировке местных жителей предупреждают заранее и по телефону? Но как это работает в режиме реальной операции и с целями, которые назвал Нетаньяху?

— Это серьезный вызов для нас, потому что мы твердо намерены придерживаться своих моральных принципов, но при этом мы намерены уничтожить ХАМАС. Именно поэтому нашим солдатам придется отправиться на улицы Газы, чтобы, продвигаясь от дома к дому, уничтожать террористов, но при этом не причинить вреда мирным жителям. Мы не можем просто бомбить эту территорию. Наши солдаты готовы рисковать жизнью. В том числе рисковать будут и мои сыновья. Один из них позвонил мне только что и сообщил, что отправляется в Газу и отключает свой мобильный телефон. И в ближайшие недели не сможет связаться со мной.

— Как происходят сборы резервистов? В соцсетях сообщают, что жители Израиля начали собирать воду, продукты питания, медикаменты. Это значит, что резервистам чего-то не хватает, или это просто признак гражданского единения?



— Мой старший сын, резервист, — парамедик. И он один из 300 тысяч солдат, которые были призваны, как только страна объявила состояние войны. В самом начале таких процессов всегда возможны логистические проблемы. Но я уверен, что все они решаемы, и наши солдаты обеспечены всем необходимым. Я сказал своему сыну, что если ему нужно что-то — снаряжение или медикаменты — он может сообщить мне, потому что многие друзья звонили и предлагали нам свою помощь. Но сын говорит, что всё снаряжение ему уже выдали и в целом наша армия хорошо обеспечена.

— А как так вообще получилось, что израильская армия и разведка не смогли предвидеть и предотвратить массовую атаку ХАМАС на мирные города?

— Ответа на этот вопрос я не знаю. Чтобы ответить на него, требуется серьезное расследование. Я хочу подчеркнуть, что эта террористическая атака началась в 6:30 утра и нас застали врасплох. Но спустя 12 часов на территории Израиля не осталось ни одного сантиметра земли, которую контролировали бы террористы. Они бежали. В Газе некоторые считают, что ХАМАС в состоянии воевать с Израилем. Это не так. Они атакуют нас исподтишка, а потом прячутся за спинами мирных жителей, как трусы. Мы совершенно точно победим в этой войне.





— Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир в Израиле наступит при условии выполнения резолюций ООН, «создания палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем». Почему Израиль не выполнил резолюции ООН по поводу Палестины и могут ли они быть выполнены теперь?



— Если посмотреть на текст резолюции 242 (резолюция СБ ООН 242 от 1967 года ) и вспомнить переговоры, которые предшествовали ее принятию, то речь там шла о выводе израильских сил с территорий, оккупированных во время Шестидневной войны. Причем в тексте не шла речь о всех территориях. Мы признали эту резолюцию тогда, признаем и сейчас. И мы вывели своих военных со всей территории Газы в 2005 году, на сто процентов. И что мы получили в ответ? Жестокое нападение на мирные города. Причем двадцать лет назад премьер-министру Ариэлю Шарону возражали, что, если вывести военных из сектора Газа, оттуда начнутся нападения на Израиль. Но он только смеялся. Теперь же мы имеем тысячи нападений. И мы повторяли, что Израиль находится в опасности после вывода войск из сектора Газа. Теперь, я думаю, весь мир осознал, что мы имели в виду.

