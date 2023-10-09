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    ТАСС: Мечеть имени Кадырова не пострадала при обстреле

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    Мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова, расположенная в селении Абу-Гош около Иерусалима, не пострадала при обстреле территории Израиля. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

    «Попадания не было. Вечерняя молитва прошла как обычно, люди пришли молиться. Ракета упала, но не здесь, а рядом», — рассказали очевидцы.

    Ранее пресс-служба МИД Израиля заявила, что в пригороде Иерусалима ракета ХАМАС попала в мечеть имени первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова.

    Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Минобороны Израиля мобилизовало резервистов и начало ответню операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал». За 48 часов в Израиле мобилизовали 300 тысяч резервистов.

    С поддержкой Израиля выступили западные страны. МИД России призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности. С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. К урегулированию конфликта присоединился Египет.

    Палестинскую группировку поддержали ливанское движение «Хезболла» и Иран.

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    ИзраильПалестинаИерусалимХАМАС
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