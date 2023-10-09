ТАСС: Мечеть имени Кадырова не пострадала при обстреле

Мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова, расположенная в селении Абу-Гош около Иерусалима, не пострадала при обстреле территории Израиля. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

«Попадания не было. Вечерняя молитва прошла как обычно, люди пришли молиться. Ракета упала, но не здесь, а рядом», — рассказали очевидцы.



Ранее пресс-служба МИД Израиля заявила, что в пригороде Иерусалима ракета ХАМАС попала в мечеть имени первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова.