В пригороде Иерусалима ракета ХАМАС попала в мечеть имени Кадырова

Мечеть имени первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова в израильском Абу-Гоше, что в 10 километрах от Иерусалима, получила повреждения в результате ракетного обстрела со стороны ХАМАС. Об этом 9 октября заявляет пресс-служба МИД Израиля. На опубликованной в телеграм-канале ведомства фотографии виден дым над зданием. О пострадавших не сообщается.
Мечеть в 2014 году открыл глава Чечни Рамзан Кадыров. СМИ оценивали ее строительство в 10 млн долларов, из которых власти Чечни выделили 6 млн. Местное арабское население Абу-Гоша считает, что их предки столетия назад переселились в Иерусалимские горы с гор Кавказских.
О ракетном обстреле Иерусалима из сектора Газа ранее сообщили бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС). При падении ракеты были ранены четверо израильтян.