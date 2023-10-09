    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, с-з

    756мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd100.49eur106.01

    В пригороде Иерусалима ракета ХАМАС попала в мечеть имени Кадырова

    4472
    49 комментариев

    Мечеть имени первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова в израильском Абу-Гоше, что в 10 километрах от Иерусалима, получила повреждения в результате ракетного обстрела со стороны ХАМАС. Об этом 9 октября заявляет пресс-служба МИД Израиля. На опубликованной в телеграм-канале ведомства фотографии виден дым над зданием. О пострадавших не сообщается.

    Фото: МИД Израиля
    ПоделитьсяПоделиться

    Мечеть в 2014 году открыл глава Чечни Рамзан Кадыров. СМИ оценивали ее строительство в 10 млн долларов, из которых власти Чечни выделили 6 млн. Местное арабское население Абу-Гоша считает, что их предки столетия назад переселились в Иерусалимские горы с гор Кавказских.

    О ракетном обстреле Иерусалима из сектора Газа ранее сообщили бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС). При падении ракеты были ранены четверо израильтян.

    Фото: МИД Израиля

    Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Минобороны Израиля мобилизовало резервистов и начало ответню операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал». За 48 часов в Израиле мобилизовали 300 тысяч резервистов.

    С поддержкой Израиля выступили западные страны. МИД России призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности. С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. К урегулированию конфликта присоединился Египет.

    Палестинскую группировку поддержали ливанское движение «Хезболла» и Иран.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ43
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 49

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    49
    close