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    «Спасибо за мои любимые шутки про кавалерию». Собчак ответила на издевки про службу в израильской армии

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    Ксения Собчак ответила на шутки про службу в израильской армии. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» она привела условия призыва россиян, получивших гражданство Израиля. Пост опубликован 9 октября.

    Не подлежат призыву женщины и мужчины старше 28 лет. Девушки в возрасте от 22 до 27 лет, впервые приехавшие в страну с 2015 года, на срочную службу не призываются, но могут пойти туда добровольцами.

    Мужчины-репатрианты старше 30 лет, приехавшие в страну до 2015 года, освобождаются от службы, как и женатые молодые люди хотя бы с одним ребенком.

    «В резервистские подразделения распределяют граждан страны, уже прошедших срочную службу, — именно они и призываются в период мобилизации. Так что всем спасибо за мои любимые шутки про кавалерию, господа, но не сегодня, не сегодня», — написала она.

    10 февраля 2023 года Собчак подтвердила наличие у нее израильского гражданства. Журналистка рассказала, что получила паспорт, «когда мир вокруг стал рушиться и стало понятно, что мне от этого надо уберечь себя и свою семью».

    О том, как устроен призыв в израильской армии, «Фонтанке» рассказывал 25-летний израильтянин. За двое суток в стране мобилизованы 300 тысяч резервистов.

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