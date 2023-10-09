«Спасибо за мои любимые шутки про кавалерию». Собчак ответила на издевки про службу в израильской армии

Ксения Собчак ответила на шутки про службу в израильской армии. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» она привела условия призыва россиян, получивших гражданство Израиля. Пост опубликован 9 октября.



Не подлежат призыву женщины и мужчины старше 28 лет. Девушки в возрасте от 22 до 27 лет, впервые приехавшие в страну с 2015 года, на срочную службу не призываются, но могут пойти туда добровольцами.

Мужчины-репатрианты старше 30 лет, приехавшие в страну до 2015 года, освобождаются от службы, как и женатые молодые люди хотя бы с одним ребенком.