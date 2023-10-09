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    Правительство поправило законопроект о наказании за передачу телефонов заключенным

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    В законопроекте о наказании за передачу телефонов заключенным появились изменения.

    Кабмин внес поправки в законопроект о наказании за передачу средств мобильной связи и комплектующих к ним заключенным. Ко второму чтению в проекте решили уточнить несколько пунктов. Об этом 9 октября сообщают «Ведомости», которые ознакомились с документом.

    Законопроект об усилении ответственности за передачу либо попытку передачи средств мобильной связи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, ИВС или иных местах содержания под стражей, инициировали депутаты «Единой России» в мае этого года. Они предложили наказывать по статье 19.12 КоАП не только за передачу в места лишения свободы запрещенных веществ или продуктов, но и за средства мобильной связи. Депутаты также увеличили верхний предел штрафа до 50 тысяч рублей. Таким документ приняли в июле в первом чтении.

    Ко второму чтению в правительстве предложили указать, что ответственность будет наступать только в том случае, если использование телефонов запрещено законом (например, приговоренные к принудительным работам могут пользоваться телефоном). Кроме того, из законопроекта решили исключить изоляторы временного содержания как один из видов мест содержания под стражей.

    Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, запрет на использование телефонов в местах лишения свободы касается не только заключенных, но и всех, кто находится на территории исправительного учреждения.

    По данным ФСИН, только за 2022 год за передачу либо попытку передачи заключенным мобильных телефонов задержали 2 тысячи 600 граждан. Чаще всего телефоны пытаются перебросить через ограждение, используют также квадрокоптеры, арбалеты, катапульты и самодельные пневмопушки.

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