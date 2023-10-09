Правительство поправило законопроект о наказании за передачу телефонов заключенным

В законопроекте о наказании за передачу телефонов заключенным появились изменения.

Кабмин внес поправки в законопроект о наказании за передачу средств мобильной связи и комплектующих к ним заключенным. Ко второму чтению в проекте решили уточнить несколько пунктов. Об этом 9 октября сообщают «Ведомости», которые ознакомились с документом.

Законопроект об усилении ответственности за передачу либо попытку передачи средств мобильной связи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, ИВС или иных местах содержания под стражей, инициировали депутаты «Единой России» в мае этого года. Они предложили наказывать по статье 19.12 КоАП не только за передачу в места лишения свободы запрещенных веществ или продуктов, но и за средства мобильной связи. Депутаты также увеличили верхний предел штрафа до 50 тысяч рублей. Таким документ приняли в июле в первом чтении.