Госдума может ужесточить наказание за передачу телефона за решетку

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в КоАП, которые предлагает внести глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, сообщают «Ведомости».
Издание ссылается на участников заседания, прошедшего 22 мая.
Хинштейн предлагает существенно ужесточить наказание за передачу телефонов заключенным в колониях и подследственным в СИЗО. Сейчас за передачу либо попытку передачи в места лишения свободы запрещенных веществ или продуктов питания грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Суть поправок — уточнить, что наказуема и передача средств мобильной связи, а также увеличить верхний предел штрафа до 50 тысяч рублей.
Законопроект будет внесен в Госдуму вместе с инициативой о введении уголовной ответственности за повторную передачу таких устройств заключенным, пояснил Хинштейн в интервью «Ведомостям». Депутат предложил лишать за это свободы на срок до 2 лет.
В 2022 году за передачу либо попытку передачи подозреваемым, обвиняемым и осужденным мобильных телефонов, по данным ФСИН, было задержано 2 600 граждан. Чаще всего телефоны пытаются перебросить через ограждение. Используют также квадрокоптеры, арбалеты, катапульты и самодельные пневмопушки.