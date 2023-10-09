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    «У меня есть возможность по-другому поддержать страну». Максим Галкин* рассказал, почему он не на войне

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    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Галкиным Максимом Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Галкина Максима Александровича.

    Артист Максим Галкин*, уехавший в Израиль после начала СВО и признанный в России иноагентом, ответил своим подписчикам в соцсетях на вопрос, почему он не на войне. Он рассказал, что у него есть возможность помогать иначе.

    По словам Галкина*, если бы он служил в армии Израиля и у него были хотя бы какие-то основания, чтобы пойти защищать страну, то он бы это сделал. Но, отметил артист, у него есть возможность по-другому поддержать страну, например, пойти сдать кровь.

    Ранее Галкин* рассказал, что осознанно остается в Израиле вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми, которые сейчас учат иврит в школе.

    * Максим Галкин признан в России иноагентом

    Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Минобороны Израиля мобилизовало резервистов и начало ответную операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».

    С поддержкой Израиля выступили западные страны. МИД России призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности. С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. К урегулированию конфликта присоединился Египет.

    Палестинскую группировку поддержали ливанское движение «Хезболла» и Иран. В Иране официально праздновали нападение ХАМАСА и поздравляли движение с успешной операцией.

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