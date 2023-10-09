«У меня есть возможность по-другому поддержать страну». Максим Галкин* рассказал, почему он не на войне

Артист Максим Галкин*, уехавший в Израиль после начала СВО и признанный в России иноагентом, ответил своим подписчикам в соцсетях на вопрос, почему он не на войне. Он рассказал, что у него есть возможность помогать иначе.
По словам Галкина*, если бы он служил в армии Израиля и у него были хотя бы какие-то основания, чтобы пойти защищать страну, то он бы это сделал. Но, отметил артист, у него есть возможность по-другому поддержать страну, например, пойти сдать кровь.
Ранее Галкин* рассказал, что осознанно остается в Израиле вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми, которые сейчас учат иврит в школе.
* Максим Галкин признан в России иноагентом