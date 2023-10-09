Будет гнить и бродить в желудке: диетолог объяснила, с чем можно есть творог и почему нельзя с сахаром

Творог всем хорош, но есть его нужно правильно Фото: Максим Воробьев / E1.RU Поделиться Поделиться





Чтобы творог принес вам максимум пользы и не вызвал проблем с пищеварением, нужно грамотно сочетать его с другой едой. Вот какие вариант эксперты назвали «Доктору Питеру».



Творог — один из самых полезных молочных продуктов. В нём много кальция и белка. Он отлично подойдет тем, кто хочет сбросить лишний вес и нарастить мышцы. Но чтобы творог принес максимум пользы, его нужно сочетать с правильными продуктами, иначе есть риск, что даже такая полезная пища принесет проблемы со здоровьем.



Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, объяснила, с чем творог нельзя есть.

Состав творога (на 100 г продукта): калорийность — 236 ккал;

белки — 15 г;

жиры — 18 г;

углеводы — 2,8 г. Без рыбы, мяса и сахара Как отмечает специалист, творог не стоит есть с сахаром, рыбой и мясом. Дело в том, что белки животного происхождения не слишком хорошо сочетаются. Если совместить творог с мясом или рыбой, есть риск спровоцировать проблемы с пищеварением, гниение, брожение и раздражение.



А почему не стоит есть творог с сахаром? Дело в том, что в самом продукте есть лактоза — молочный сахар. Дополнительный подсластитель может повысить риск развития сахарного диабета.

Кроме того, эксперты не рекомендуют смешивать творог с яйцами: в них тоже много белка. Продукт не стоит запивать кофе: этот напиток мешает кальцию усваиваться, и вы не получите от творога всей пользы.

С чем есть творог А с какими продуктами творог сочетается отлично? Нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхерик советует добавлять к творогу сметану и орехи. Неплохо с продуктом сочетаются зелень, огурцы и лук. Разнообразить вкус помогут специи и приправы.



А после творога лучше не есть ничего тяжелого. Дело в том, что в продукте есть сложный белок казеин. Желудочный сок расщепляет его не сразу, в желудке он сначала превращается в сгустки белков и жиров. Перевариваются эти клейкие комочки не слишком быстро, особенно если к ним прилипают кусочки другой пищи.

Кому творог есть нельзя Даже у такого полезного продукта есть свои противопоказания. Прежде всего творог не подойдет людям с непереносимостью лактозы. Аллергия на творог — явление редкое, так что аллергики могут есть его спокойно. Осторожней с ним стоит быть тем, у кого диагностированы гастрит и проблемы с почками.



Здоровым людям в день можно есть до 250 граммов творога. Спортсменам и тем, кто растит мышечную массу, порцию можно увеличить до 400 граммов.

Кстати

Нередко в попытке снизить калорийность своего дневного рациона люди склонны выбирать обезжиренные молочные продукты. Однако врачи предупреждают: «молочка» без жира далеко не так полезна, особенно творог, сметана, молоко или йогурт. Люди считают, что они поправляются от них. Но при переходе на обезжиренный творог продукцию или йогурт вес не снижется. Более того, он может прибывать, добавляя еще и проблемы с обменом кальция и витамина Д. Это связано с тем фактом, что жиры необходимы организму, они выполняют целый ряд важнейших метаболических функций:

образование энергии для работы клеток;

формирование структуры мембран;

участие в синтезе гормонов;

поддержание стабильной температуры тела;

поддержание иммунной защиты;

растворение определенных соединений (включая витамины А, Е и Д, К);

транспорт определенных веществ. Так что покупайте жирный творог.

