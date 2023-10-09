«Если предложение России поддержат в мире, война остановится навсегда». Ливанец — о конфликте Израиля и ХАМАС

Муссаллам Шеайто Фото: из личного архива Поделиться Поделиться





«Израилю надо выбирать — либо с США, либо — с Россией», уверен ливанец по происхождению председатель Русско-Арабского культурного центра Муссаллам Мохамад Шеайто. США, считает он, теряют свое влияние на Ближнем Востоке, где Россия — единственная уважаемая страна в арабском мире. При этом он убежден, что российские СМИ «оккупированы Израилем» и поэтому заняли одну из сторон в израильско-палестинском конфликте.



— Муссаллам, как произошло, что ХАМАС обыграл сильную и организованную армию?



— Никакая она не самая сильная, это реклама. Вспомните Ливан, 2006 год. 33 дня Израиль бомбил эту страну, разрушил 35 тысяч домов. Но ничего не смогли сделать, а все их танки сгорели. Или 1973 год (война Судного дня между коалицией арабских государств и Израилем. — Прим. ред.) — арабская армия захватила бы Израиль, если бы не вмешались США и не предложили решение.

Любой народ, который долго загоняли в угол, будет защищаться. А палестинский народ загнали — 2 млн человек живут на территории площадью меньше одного района в Петербурге (речь о секторе Газа, всего население Палестины насчитывает более 5 млн человек. — Прим. ред.). Естественно, люди хотят сопротивляться несправедливости — вооружаться и воевать. Это сопротивление никогда в последние 70 лет и не прекращалось.



— Желание повоевать понятно. Но почему ХАМАС так бесчеловечно себя ведет и выкладывает кадры насилия, шокирующие мир, в сеть? Чтобы что?

— Это ошибка. Но тут есть вопрос и к тем странам, которые контролируют соцсети. Если бы представитель какой-то другой страны такое выложил, его тут же заблокировали бы. Здесь этого не происходит — им выгодно показать, что ХАМАС использует нечеловеческие методы. Все не так. Это война, везде так бывает, но выкладывать не надо. Конечно, это ошибка.

Иногда я могу понимать поведение этих людей, потому что не знаю, кто публикует такие видео. Может, у этого человека отца, мать, сына убили израильтяне, а таких за 70 лет — множество.



Израиль должен был ожидать нападения — унижение палестинского народа, оккупация продолжаются уже 70 лет. Израильтяне должны помнить о том, что на 70 лет выгнали палестинцев со своих территорий. Да, мы против насилия, но считаем, что они это заслужили.



Нам конфликт не нужен. В арабских странах живет много евреев, это наши друзья. Если вы не знаете, наш народ изначально исповедовал иудаизм, потом кто-то принял христианство, позже многие стали мусульманами. Но мы все жили вместе, в одной деревне. В Сирии, Ливане, Палестине, Иордании в любом населенном пункте вы увидите мечети и церкви рядом, фамилии у людей одинаковые. Религии разные, но эти люди — один народ. Сюда прислали евреев из Польши и не знаю еще откуда, и они начали нас выгонять. А потом у нас же и спрашивают, почему мы воюем. Ясно видно, почему.



— Подготовка к нынешним событиям — это большие деньги для Палестины. Чего только установки РСЗО стоят. Появляются предположение, что оружие пришло с Украины.

— Да ладно, не надо. Все продают оружие, в том числе Украина. Купить его — самое простое дело, главное — иметь деньги. Вы не представляете, сколько людей в арабских странах жертвуют Палестине, потому что сочувствуют страданиям ее граждан. Говоря о том, что ХАМАС вооружен оружием с Украины, Израиль таким образом хочет подыграть России. А не забыл ли он о своей военной помощи Украине? Израилю не надо юлить, надо договариваться с Россией, она предлагает мирное решение. Но Израиль с одной стороны, не хочет мир, с другой — точно больше не может воевать.



— «Хезболла» начала стрелять со своей стороны по Израилю. Как сильно может раздуться этот пожар?

— Не думаю, что фронт сильно расширится, у Израиля нет возможности воевать в разных направлениях. А «Хезболла», кстати, бомбит армейские позиции на своей территории, оккупированной Израилем. Израиль только отвечает. Иногда провоцирует. Например, ливанские военные поставили в 50 км от Израиля палатку, в которой сидела пара партизан, наблюдавшая за границей, — это ливанская территория, имеют право. Но это не понравилось израильтянам. Сначала требовали убрать ее, потом разбомбили. Хорошо, что там в этот момент никого не было, иначе конфликт расширился бы.



— Из двух миллионов населения Палестины в Газе сложно создать сильную армию для организации масштабного сопротивления. Есть ли у нее на это силы?

— Два миллиона живут только в секторе Газа. Еще три живут в Иордании, Ливане, Сирии, других странах, палестинцев много. Наверное, в Израиле думали, что за 70 лет у них исчезнет память о прошлом, события 7 октября показали, что это не так и что силы есть. И все население арабского мира поддерживает Палестину, а не Израиль.

— Если арабские государства поддерживают палестинцев, вступят ли они в противостояние с Израилем в этом конфликте?

— Все арабские страны относительно слабые. Сирия, которая могла бы противостоять, разрушена. У Египта и Иордании — договор с Израилем. У Ливана и Израиля достигнут баланс сил, война между ними будет чрезвычайно разрушительной. Поэтому все зависит от Израиля. А у него нет выхода — воевать нельзя, надо договариваться с палестинцами.



— Вряд ли это произойдет в ближайшее время. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал стереть с лица земли Газу.

— Это болтовня, никто не может стереть ее. Они даже своих поселенцев до сих пор не могут освободить. Не надо повторять такие политические заявления. Есть возможность договориться — давайте договариваться. Позвонить в Москву, приехать и решить все за один день. Не забудьте, позиция России — не за Израиль, а за уважение прав палестинцев.

— Россия обратилась к обеим сторонам и призвала к сдержанности сразу после начала военных действий, призвала к миру.

— Ваши СМИ оккупированы Израилем. Надо смотреть не на них, а на то, что сказала сегодня представитель МИД Мария Захарова: выполнение резолюций ООН, «создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем» (резолюции 478 СБ ООН от 1982 года. — Прим. ред.). Россия нейтральная на условиях поддержки независимости Палестины, потому что предлагает исполнять резолюцию ООН. Израиль ее не выполнил. Значит, Россия на палестинской стороне.



— Но тут вопрос к влиятельности ООН, скорее, чем даже к Израилю. Понятно, что за ним США, а если они не согласились за 40 лет на выполнение той резолюции, то вряд ли согласятся и сегодня.

— Да, это не влиятельная организация, она оккупирована США — реализуется только то, считают нужным Штаты. Но Россия все-таки говорит о главенстве международного права — давайте выполним ее и не будет этого конфликта, не будут гибнуть люди. Хватит выгонять палестинцев со своей территории и разрушать их дома. Вы знаете, что каждый день израильтяне выбирают какой-то дом, говорят, что в нем засели террористы и разрушают его. Это нормально? Представляете, сколько таких пострадавших наберется за 70 лет? Естественно, они будут отвечать, и не надо удивляться тому, каким будет ответ, это результат того, что делали с людьми 70 лет.



Израилю надо выбирать — либо с США, либо — с Россией, не надо играть между этими странами. Хорошо, что ваша пресса защищает их, но народ понимает, что так нельзя всю жизнь играть. США теряют свое влияние. На Ближнем Востоке их никто не любит. Режимы каких-то арабских стран могут их поддерживать, но народ — нет, не любит ни в Саудовской Аравии, ни в Египте, ни в Ливане, ни в Сирии. Единственная уважаемая страна в арабском мире, надеюсь, и в Израиле тоже — Россия.



Если США и Англия не смогут или не захотят ему больше помогать? Что будет делать Израиль? Надо смотреть вперед: Россия на Ближнем Востоке надолго, с ней надо договариваться. В Ливии, Йемене, Сирии, Ираке хорошо помнят, что такое США и Англия.

Если предложение России поддержат в мире, война остановится навсегда. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США перебрасывает авианосцы, 700 погибших и около сотни заложников: чем заканчивается второй день войны в Израиле