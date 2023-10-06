СКА вырвал победу у ЦСКА в первом армейском дерби сезона. Помогли вратарь-новичок и гол в меньшинстве

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





СКА прервал двухматчевую серию поражений, обыграв ЦСКА в первом армейском дерби сезона со счетом 3:2. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, что спасло команду Романа Ротенберга.

В последние годы противостояние СКА и ЦСКА стало главным в КХЛ. Два армейских коллектива, самые богатые клубы, огромный админресурс и, как следствие, — самые ненавидимые хоккейные команды России. Для петербуржцев это противостояние еще более значимо. Если бы не ЦСКА, у СКА наверняка было бы больше Кубков Гагарина, но за последние пять лет москвичи неизменно останавливали петербуржцев в полуфинале. В итоге за этот отрезок столичные армейцы трижды становились чемпионами КХЛ, а СКА ни разу.



Но в этом сезоне для обеих команд пока всё складывается не лучшим образом. О худшем старте СКА за 18 лет мы писали. С тех пор изменилось немногое. После пяти поражений подряд петербуржцы выдали серию из четырех побед. Казалось, что всё наладилось, но потом армейцы с Невы проиграли минскому «Динамо» и «Сочи» и рухнули обратно на дно турнирной таблицы.

У ЦСКА ситуация очень похожая. Команда Сергея Федорова с самого начала чередовала победы с поражениями. Действующие обладатели Кубка Гагарина были не похожи сами на себя. И вот два армейских коллектива, находясь в кризисе, впервые в сезоне столкнулись лбами. Перед матчем ЦСКА с 15 очками шел на шестом месте (7 побед, 7 поражений), а СКА с 12 очками — на десятом (6 побед, 7 поражений).



Игра была примечательна также с точки зрения вратарской дуэли. В воротах у ЦСКА играл Иван Федотов, которого год назад в статусе лучшего вратаря лиги забрали в армию, а у СКА — Никита Серебряков, который в том же статусе закончил прошлый сезон, играя за слабенький «Адмирал». На днях петербуржцы договорились с владивостокским клубом и в рамкам обмена заполучили вратаря себе. Новичок проявил себя в первом же матче.

Начало встречи получилось бодрым. Петербуржцы пропустили уже на первой минуте. Защитник Александр Никишин неудачно попытался выбросить шайбу из зоны. Ее на синей линии перехватил нападающий ЦСКА Константин Окулов, сразу нанеся бросок. Шайба отскочила от щитка Никиты Серебрякова на левый круг вбрасывания. Оттуда Владислав Каменев добил шайбу в ворота. Таким образом Серебряков продержался «сухим» всего 40 секунд, расколовшись уже после второго броска ЦСКА.

Петербуржцы на это ответили спустя три минуты в большинстве. У москвичей за подножку получил удаление Андрей Светлаков. Команда Романа Ротенберга на удивление быстро реализовала численное преимущество, хотя СКА одна из худших в лиге в этом компоненте игры. Всего четыре секунды понадобилось петербуржцам, чтобы разыграть большинство в чужой зоне. Сравнял счет Арсений Грицюк.

В конце первого периода у СКА была еще одна попытка игры в большинстве, но получилось уже не так хорошо.

ЦСКА вновь вышел вперед на старте второго периода. Павел Карнаухов в позиционной атаке с кистей бросил от синей линии, по пути случился рикошет от клюшки защитника СКА, после чего шайба залетела в ближний угол ворот.

Петербуржцы с ответом тоже медлить не стали. И через пару минут поймали соперника на контратаке. Александр Кадейкин сделал передачу под чужую синюю линию, Сергей Толчинский подхватил шайбу и уехал один на один с вратарем ЦСКА, легко переиграв его.

Это очень важная шайба персонально для Толчинского, который забил впервые со 2 сентября.

После двух периодов счет был равным 2:2. Однако ЦСКА был чуть более активным и опасным, что подтверждала статистика: москвичи лидировали по броскам створ (17–13), силовым приемам (12–9) и перехватам (5–2).

Третий период начался с удаления у СКА. За подножку на две минуты присел Захар Бардаков. Однако столичные армейцы допустили ошибку при розыгрыше большинства и позволили Михаилу Воробьеву убежать один на один с вратарем ЦСКА. Нападающий петербургской команды легко обыграл Федотова и впервые в игре вывел свою команду вперед.

ЦСКА в конце встречу организовали навал, но петербуржцы выстояли. В итоге петербуржцы провели далеко не идеальный матч, позволив сопернику слишком многое у своих ворот, но новичок Серебряков после позволил им остаться в игре и забить свои моменты. Голкипер отбил 34 броска из 36-ти — отличный результат.



«У нас и вратарь здорово сыграл, приехал ночью, прилетел из Владивостока. Считаю, что это подвиг с его стороны», — отметил Серебряков Роман Ротенберг после матча.

Было бы неплохо, если бы СКА наконец нашел основного вратаря. Команде это однозначно пошло бы на пользу.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

