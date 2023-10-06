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    США высылают двух российских дипломатов

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    Госдепартамент США объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в США, передает 6 октября РИА Новости.

    Как уточняет агентство со ссылкой на официального представителя дипломатического ведомства США, это сделано в ответ на недавние действия РФ.

    «В ответ на показную высылку Россией двух дипломатов посольства США в Москве госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами нон грата двух сотрудников посольства России», — цитирует агентство слова собеседника.

    Напомним, 14 сентября МИД России объявил о высылке 1-го и 2-го секретарей американского посольства в РФ Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Официально — за то, что дипломаты «поддерживали связь» с российским гражданином Робертом Шоновым (бывшим сотрудником американской дипмиссии во Владивостоке). Шонова обвиняют по новой статье УК — 275.1 «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

    О деле Шонова «Фонтанка» писала здесь. По данным ФСБ, Шонов с осени 2022 года выполнял задания Силлина и Бернстайна. В частности, собирал информацию о ходе СВО и мобилизации, а также о проблемах в регионах для оценки их влияния на протестную активность перед президентскими выборами 2024 года.

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    Высылка дипломатовРоссияСШАРоберт Шонов
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