США высылают двух российских дипломатов

Госдепартамент США объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в США, передает 6 октября РИА Новости.



Как уточняет агентство со ссылкой на официального представителя дипломатического ведомства США, это сделано в ответ на недавние действия РФ.



«В ответ на показную высылку Россией двух дипломатов посольства США в Москве госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами нон грата двух сотрудников посольства России», — цитирует агентство слова собеседника.



Напомним, 14 сентября МИД России объявил о высылке 1-го и 2-го секретарей американского посольства в РФ Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Официально — за то, что дипломаты «поддерживали связь» с российским гражданином Робертом Шоновым (бывшим сотрудником американской дипмиссии во Владивостоке). Шонова обвиняют по новой статье УК — 275.1 «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

