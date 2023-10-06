«Это глубинная вещь». Лукашенко объяснил, почему Зеленский «ведет себя абсолютно правильно»

Президент Украины Владимир Зеленский поступает правильно, когда требует от Запада поставок оружия и выделения денег, так как у них была договоренность. Такое мнение выразил 6 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видео публикует телеграм-канал «Пул Первого».



«Пул Первого»

По его словам, когда началась «бойня», американцы предложили Зеленскому воевать «до последнего украинца», а сами пообещали поддержку: деньги, вооружение и прочее. Президент Украины, считает Лукашенко, зря на это согласился и «подставил целое государство».

«Что дальше: Зеленский воюет до последнего украинца, а они то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают то, что обещали… Запад не выполняет договоренности, поэтому Владимир Александрович и говорит (я образно): «Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?» Он от них требует. Правильно поступает? Правильно. Это глубинная вещь. Зеленский ведет себя правильно, он понимает, что его кинули», — сказал Лукашенко.

Ранее Зеленский заявил, что в США набирает оборот «политический шторм». В связи с этим он призвал Европу действовать самостоятельно и «быть максимально мощной во всех ключевых вопросах». Также украинский лидер считает «странными» голоса в Америке о снижении поддержки Киеву.

30 сентября Палата представителей США (большинство у республиканцев) утвердила проект бюджета на 45 дней. Спорным вопросом в нем оказалось отсутствие помощи Украине. В Белом доме сообщили, что у США есть средства только на срочную военную помощь Киеву, но это «не долгосрочное решение». Президент Джо Байден заявлял, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву, несмотря на отсутствие средств в принятом краткосрочном бюджете США.