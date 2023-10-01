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    Боррель: ЕС продолжит финансовую поддержку Украины независимо от США

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    17 комментариев

    Вне зависимости о того, что происходит в США, Европейский союз продолжит финансовую поддержку Украины. С таким заявлением 1 октября выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

    Он добавил, что с 2022 года ЕС предоставил Украине помощь в размере 80 миллиардов евро. При этом только военная помощь оценивается в 25 миллиардов евро.

    Незадолго до речи Борреля спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в интервью телеканалу CBS заявил, что интересы страны важнее, чем предоставление дополнительной помощи Украине.

    «Моим приоритетом является Америка и наши границы. Я поддерживаю обеспечение Украины оружием, в котором она нуждается. Но прежде всего я поддерживаю (укрепление. — Прим. ред.) границы», — заявил Маккарти (цитата по РИА Новости). Он подчеркнул, что на помощь Киеву Белый дом сейчас может выделить более 3 миллиардов долларов. В том случае, если с выделением возникнут проблемы, республиканцы готовы к поиску решений.

    Накануне Палата представителей США (большинство у республиканцев) утвердила проект бюджета на 45 дней. Спорным вопросом в нем оказалось отсутствие помощи Украине. Документ направлен в Сенат (большинство у демократов). Если к полуночи 1 октября по местному времени стороны не придут к договоренности, правительству США частично придется приостановить работу.

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    Комментарии 17

    Гость01 Окт 2023 в 20:28
    Всё идёт к тому, что США и Великобритания опять будут бомбить Германию.
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 20:17
    Будем молиться за Украину.
    +0−1
    Вячеслав Русаков01 Окт 2023 в 20:17
    Если навалимся всем миром, то победим зло! Спасибо, Жозеп!
    +1−3
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