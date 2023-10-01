Боррель: ЕС продолжит финансовую поддержку Украины независимо от США

Вне зависимости о того, что происходит в США, Европейский союз продолжит финансовую поддержку Украины. С таким заявлением 1 октября выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.
Он добавил, что с 2022 года ЕС предоставил Украине помощь в размере 80 миллиардов евро. При этом только военная помощь оценивается в 25 миллиардов евро.
Незадолго до речи Борреля спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в интервью телеканалу CBS заявил, что интересы страны важнее, чем предоставление дополнительной помощи Украине.
«Моим приоритетом является Америка и наши границы. Я поддерживаю обеспечение Украины оружием, в котором она нуждается. Но прежде всего я поддерживаю (укрепление. — Прим. ред.) границы», — заявил Маккарти (цитата по РИА Новости). Он подчеркнул, что на помощь Киеву Белый дом сейчас может выделить более 3 миллиардов долларов. В том случае, если с выделением возникнут проблемы, республиканцы готовы к поиску решений.
Накануне Палата представителей США (большинство у республиканцев) утвердила проект бюджета на