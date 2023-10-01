Боррель: ЕС продолжит финансовую поддержку Украины независимо от США

Вне зависимости о того, что происходит в США, Европейский союз продолжит финансовую поддержку Украины. С таким заявлением 1 октября выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.



Он добавил, что с 2022 года ЕС предоставил Украине помощь в размере 80 миллиардов евро. При этом только военная помощь оценивается в 25 миллиардов евро.



Незадолго до речи Борреля спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в интервью телеканалу CBS заявил, что интересы страны важнее, чем предоставление дополнительной помощи Украине.

