Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет на 45 дней, в который не входит помощь Украине

Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США утвердила проект краткосрочного бюджета на 45 дней, в который не входит помощь Украине. Документ направили в Сенат, пишет 30 сентября The Washington Post.
Если до полуночи 1 октября (7:00 мск) бюджет не утвердят, то произойдет так называемый «шатдаун» — правительство США частично приостановит работу.
При этом Сенат, в котором большинство членов являются представителями Демократической партии, рассматривает бюджет, включающий помощь Украине на 6,15 млрд долларов. Этот пункт является основным, по которому стороны не могут договориться.