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    Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет на 45 дней, в который не входит помощь Украине

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    20 комментариев

    Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США утвердила проект краткосрочного бюджета на 45 дней, в который не входит помощь Украине. Документ направили в Сенат, пишет 30 сентября The Washington Post.

    Если до полуночи 1 октября (7:00 мск) бюджет не утвердят, то произойдет так называемый «шатдаун» — правительство США частично приостановит работу.

    При этом Сенат, в котором большинство членов являются представителями Демократической партии, рассматривает бюджет, включающий помощь Украине на 6,15 млрд долларов. Этот пункт является основным, по которому стороны не могут договориться.

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    Комментарии 20

    Гость30 Сен 2023 в 23:23
    Поварята, кто вам теперь платит? Заказчик авиакатастрофы.
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 23:22
    Все у Украины будет. Настроение в США, что в первую очередь европейцы должны открыть кошельки, а не сваливать опять на Америку. Откроют, деньги есть.
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 23:13
    Зачем мне информация об отношениях между другими странами?
    +0−0
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