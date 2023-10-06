Трамваи с радарами и светофоры с Face ID. Петербургу поставили «десятку» за интеллект на транспорте

Петербург стал одним из лидеров рейтинга российских регионов по цифровизации на транспорте. Аналогичные показатели только у Москвы и Белгородской области.



Как сообщил комитет по транспорту 6 октября, этот вопрос обсуждался на встрече председателя ведомства Валентина Енокаева и замминистра транспорта Дмитрия Баканова. Наивысшую оценку город получил по трем показателям: «оснащение автобусов системами безналичной оплаты проезда и системами видеонаблюдения, а также обеспечение в открытом доступе информации о движении автобусов по маршрутам».