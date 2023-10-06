Трамваи с радарами и светофоры с Face ID. Петербургу поставили «десятку» за интеллект на транспорте

Петербург стал одним из лидеров рейтинга российских регионов по цифровизации на транспорте. Аналогичные показатели только у Москвы и Белгородской области.
Как сообщил комитет по транспорту 6 октября, этот вопрос обсуждался на встрече председателя ведомства Валентина Енокаева и замминистра транспорта Дмитрия Баканова. Наивысшую оценку город получил по трем показателям: «оснащение автобусов системами безналичной оплаты проезда и системами видеонаблюдения, а также обеспечение в открытом доступе информации о движении автобусов по маршрутам».
Напомним, на наземном электрическом транспорте также стоит самое современное оборудование: речь идет о системе активной помощи водителю, которая, помимо прочего, посредством камер и радаров распознает препятствие на путях и дает сигнал остановиться, а если ответа нет — оттормаживается самостоятельно.
Как сообщил комтранс, сейчас в работу также внедряют светофоры «с камерой видеонаблюдения, функцией Face ID, модулем освещения и Wi-Fi».
«В перспективе — тестирование технологии виртуализации проездных билетов и реализация пилотного проекта по использованию в метрополитене биометрических способов оплаты проезда», — пишет ведомство. «Фонтанка» рассказывала о том, что из себя будет представлять виртуальный «Подорожник». Что касается оплаты проезда с помощью биометрии (то есть фактически «лицом»), то на данный момент петербургский метрополитен изучает опыт московских коллег.