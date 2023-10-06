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    Fox News: Дональд Трамп согласен стать «временным» спикером палаты представителей Конгресса США

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    Бывший президент США Дональд Трамп 5 октября заявил Fox News Digital, что он согласится на краткосрочную роль спикера палаты представителей. Трамп позиционирует себя в качестве «объединителя» Республиканской партии, пока законодатели не примут решение, кто должен занять этот пост.

    «Меня попросили выступить в качестве объединителя, потому что у меня так много друзей в Конгрессе», — сказал Трамп. Кто именно его просил — миллиардер не уточнил.

    Трамп подчеркнул, что, если республиканцы не смогут прийти к консенсусу, он может взять на себя роль спикера на короткий «30-, 60- или 90-дневный период».

    Напомним, два дня назад палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Это был первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. За отстранение Маккарти от должности проголосовали 216 конгрессменов, против — 210.

    С инициативой снятия Маккарти выступил его однопартиец, республиканец Мэтт Гетц. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом «секретную сделку» о финансировании Украины.

    Имя Дональда Трампа в последние недели чаще всего упоминается в судебных протоколах. Так, в конце сентября Трампа признали виновным в мошенничестве. Суд постановил, что экс-президент США несет ответственность за преувеличение состояния на миллиарды долларов в год.

    2 октября американский Верховный суд разрешил Трампу участвовать в предстоящих выборах президента США в 2024 году.

    А вчера стало известно, что Трамп второй раз за три года не попал в список 400 богатейших американцев от Forbes.

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    Гость06 Окт 2023 в 02:05
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