Fox News: Дональд Трамп согласен стать «временным» спикером палаты представителей Конгресса США

Бывший президент США Дональд Трамп 5 октября заявил Fox News Digital, что он согласится на краткосрочную роль спикера палаты представителей. Трамп позиционирует себя в качестве «объединителя» Республиканской партии, пока законодатели не примут решение, кто должен занять этот пост.
«Меня попросили выступить в качестве объединителя, потому что у меня так много друзей в Конгрессе», — сказал Трамп. Кто именно его просил — миллиардер не уточнил.
Трамп подчеркнул, что, если республиканцы не смогут прийти к консенсусу, он может взять на себя роль спикера на короткий «30-, 60- или 90-дневный период».
Напомним, два дня назад палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Это был первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. За отстранение Маккарти от должности проголосовали 216 конгрессменов, против — 210.
С инициативой снятия Маккарти выступил его однопартиец, республиканец Мэтт Гетц. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом «секретную сделку» о финансировании Украины.
Имя Дональда Трампа в последние недели чаще всего упоминается в судебных протоколах. Так, в конце сентября Трампа признали виновным в мошенничестве. Суд постановил, что экс-президент США несет ответственность за преувеличение состояния на миллиарды долларов в год.
2 октября американский Верховный суд разрешил Трампу участвовать в предстоящих выборах президента США в 2024 году.
А вчера стало известно, что Трамп второй раз за три года не попал в список 400 богатейших американцев от Forbes.