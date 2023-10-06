Fox News: Дональд Трамп согласен стать «временным» спикером палаты представителей Конгресса США

Бывший президент США Дональд Трамп 5 октября заявил Fox News Digital, что он согласится на краткосрочную роль спикера палаты представителей. Трамп позиционирует себя в качестве «объединителя» Республиканской партии, пока законодатели не примут решение, кто должен занять этот пост.



«Меня попросили выступить в качестве объединителя, потому что у меня так много друзей в Конгрессе», — сказал Трамп. Кто именно его просил — миллиардер не уточнил.



Трамп подчеркнул, что, если республиканцы не смогут прийти к консенсусу, он может взять на себя роль спикера на короткий «30-, 60- или 90-дневный период».

