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    Суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве

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    36 комментариев

    Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве.

    Как передает 26 сентября Reuters, судья Артур Энгорон отказался отклонить иск генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс о завышении размеров своего состояния бывшим президентом США Дональдом Трампом.

    Суд постановил, что экс-президент США несет ответственность за мошенничество и преувеличение состояния на миллиарды долларов в год.

    Как уточняет РБК, судья пришел к выводу, что Трамп и его компания обманули банки и страховщиков, значительно преувеличив чистый капитал при оформлении сделок с недвижимостью и обеспечении финансирования.

    По данным издания «Коммерсантъ», прокурор Летиция Джеймс утверждала, за последние 10 лет Дональд Трамп преувеличивал свое состояние ежегодно на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. Прокурор хочет оштрафовать Трампа на $250 млн, а также запретить ему и его сыновьям руководить Trump Organization.

    Защита Дональда Трампа обвинения в мошенничестве отрицала, утверждая, что иск Летиции Джеймс политически мотивирован.

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    Комментарии 36

    Гость27 Сен 2023 в 01:11
    //прокурор Летиция Джеймс утверждала, за последние 10 лет Дональд Трамп преувеличивал свое состояние ежегодно на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд//

    Вот у кого надо поучиться российским депутатам из ЗАГСа с ГосДумой, а не о уменьшении в отчётности о доходах, чтобы не посадили.
    +0−0
    Вячеслав Русаков27 Сен 2023 в 00:22
    Лучшего Друга Россиян обидели.... Надёжу нашу.... в стане лахтинских смятение :)))))
    +3−0
    Гость27 Сен 2023 в 00:19
    Эх, а сколько денег в него вложили путинята, все за зря.
    +3−0
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