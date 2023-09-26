Суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве

Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве.

Как передает 26 сентября Reuters, судья Артур Энгорон отказался отклонить иск генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс о завышении размеров своего состояния бывшим президентом США Дональдом Трампом.



Суд постановил, что экс-президент США несет ответственность за мошенничество и преувеличение состояния на миллиарды долларов в год.



Как уточняет РБК, судья пришел к выводу, что Трамп и его компания обманули банки и страховщиков, значительно преувеличив чистый капитал при оформлении сделок с недвижимостью и обеспечении финансирования.