Дональд Трамп не попал в список 400 богатейших американцев от Forbes

Бывший президент США Дональд Трамп второй раз за три года не попал в список 400 богатейших американцев от Forbes.



По данным издания, состояние Трампа за год сократилось на $600 млн, до $2,6 млрд. Экс-президенту не хватило около $300 млн, чтобы остаться в списке.



Главной причиной финансовых потерь Трампа, по мнению Forbes, является социальная сеть Truth Social, которая не получила той популярности, на которую рассчитывал Трамп и потеряла в цене $630 млн.



Ещё $170 млн Трамп потерял из-за снижения стоимости принадлежащей ему коммерческой недвижимости.

