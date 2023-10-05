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    Дональд Трамп не попал в список 400 богатейших американцев от Forbes

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    Бывший президент США Дональд Трамп второй раз за три года не попал в список 400 богатейших американцев от Forbes.

    По данным издания, состояние Трампа за год сократилось на $600 млн, до $2,6 млрд. Экс-президенту не хватило около $300 млн, чтобы остаться в списке.

    Главной причиной финансовых потерь Трампа, по мнению Forbes, является социальная сеть Truth Social, которая не получила той популярности, на которую рассчитывал Трамп и потеряла в цене $630 млн.

    Ещё $170 млн Трамп потерял из-за снижения стоимости принадлежащей ему коммерческой недвижимости.

    Трамп впервые попал в список Forbes еще в 1982 году вместе со своим отцом. Он не покидал топ-400 с 1996 по 2021 год.

    Напомним, в конце сентября Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве. Суд постановил, что экс-президент США несет ответственность за преувеличение состояния на миллиарды долларов в год.

    Выяснилось, что Трамп и его компания обманули банки и страховщиков, значительно преувеличив чистый капитал при оформлении сделок с недвижимостью и обеспечении финансирования.

    Прокурор Летиция Джеймс утверждала, за последние 10 лет Дональд Трамп преувеличивал свое состояние ежегодно на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд.

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