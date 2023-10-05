У Кевина Спейси онемела рука на кинофестивале в Узбекистане

У голливудского актера Кевина Спейси, который прибыл в Ташкент на кинофестиваль, случилось легкое недомогание. Речи о подозрении на инфаркт, как писал ранее таблоид The Sun, не шло, сообщает 5 октября оргкомитет фестиваля.
«У актера на несколько секунд онемела рука во время экскурсии, врачи подтвердили, что никакой опасности нет», — рассказал РИА Новости организатор XV Ташкентского международного кинофестиваля.
Ранее британская газета The Sun сообщила, что у Спейси онемела левая рука, он был госпитализирован. По данным издания, врачи провели обследование и сделали МРТ-сканирование — опасения не подтвердились, и актер вернулся на кинофестиваль.
В конце июля в Лондоне подошел к финалу четырехлетний процесс над оскароносным актером Кевином Спейси, которого обвинили в сексуальном насилии. 64-летний артист расплакался, когда 26 июля суд признал его невиновным в девяти сексуальных преступлениях против четверых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет в период с 2004 по 2013 год.
За последние четыре года Спейси был обвинен в сексуальных домогательствах к пятнадцати мужчинам, однако никто не сумел доказать его вину, пишет РИА Новости. Все судебные дела были закрыты.
Власти Великобритании официально предъявили 64-летнему актеру обвинения в четырех эпизодах сексуального насилия в мае 2022 года. Он был худруком одного из известных театров Лондона — «Олд Вик» — с 2004 по 2015 год, что хронологически совпадает со случаями насилия, описанными стороной обвинения.