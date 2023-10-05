У Кевина Спейси онемела рука на кинофестивале в Узбекистане

У голливудского актера Кевина Спейси, который прибыл в Ташкент на кинофестиваль, случилось легкое недомогание. Речи о подозрении на инфаркт, как писал ранее таблоид The Sun, не шло, сообщает 5 октября оргкомитет фестиваля.



«У актера на несколько секунд онемела рука во время экскурсии, врачи подтвердили, что никакой опасности нет», — рассказал РИА Новости организатор XV Ташкентского международного кинофестиваля.



Ранее британская газета The Sun сообщила, что у Спейси онемела левая рука, он был госпитализирован. По данным издания, врачи провели обследование и сделали МРТ-сканирование — опасения не подтвердились, и актер вернулся на кинофестиваль.

