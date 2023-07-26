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    Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальном насилии над четырьмя мужчинами

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    В Лондоне подошел к финалу четырехлетний процесс над оскароносным актером Кевином Спейси, которого обвинили в сексуальном насилии. 64-летний артист расплакался, когда 26 июля суд признал его невиновным, пишет The Guardian.

    Кевин Спейси Фаулер был признан невиновным в девяти сексуальных преступлениях против четверых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет в период с 2004 по 2013 год.

    Прокурор Кристин Агнью обвинила Спейси в том, что он «сексуальный преступник, который использовал свою славу и власть, чтобы унижать молодых людей. Несмотря на это, присяжные не поверили в то, что Спейси якобы совершил половой акт с начинающим актером, пока тот спал в своей квартире. По заявлению артиста, все сексуальные контакты у него были по обоюдному согласию.

    Суд также признал невиновным Спейси по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии в отношении мужчины, познакомившегося со Спейси на мероприятии в «Уэст-Энде», передает Sky News.

    Еще одно обвинение со стороны мужчины, который обвинил Спейси в принуждении к половому акту без согласия, так и не было доказано.

    Что касается четвертого обвинителя, мужчины, познакомившегося со Спейси в загородном пабе, то актер был признан невиновным в сексуальных домогательствах.

    За последние четыре года Спейси был обвинен в сексуальных домогательствах к 15 мужчинам, однако никто не сумел доказать его вину, пишет РИА Новости. Все судебные дела были закрыты.

    Власти Великобритании официально предъявили 63-летнему актеру обвинения в четырех эпизодах сексуального насилия в мае 2022 года. Он был худруком одного из известных театров Лондона — «Олд Вик» — с 2004 по 2015 год, что хронологически совпадает со случаями насилия, описанными стороной обвинения.

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