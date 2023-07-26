Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальном насилии над четырьмя мужчинами

В Лондоне подошел к финалу четырехлетний процесс над оскароносным актером Кевином Спейси, которого обвинили в сексуальном насилии. 64-летний артист расплакался, когда 26 июля суд признал его невиновным, пишет The Guardian.



Кевин Спейси Фаулер был признан невиновным в девяти сексуальных преступлениях против четверых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет в период с 2004 по 2013 год.



Прокурор Кристин Агнью обвинила Спейси в том, что он «сексуальный преступник, который использовал свою славу и власть, чтобы унижать молодых людей. Несмотря на это, присяжные не поверили в то, что Спейси якобы совершил половой акт с начинающим актером, пока тот спал в своей квартире. По заявлению артиста, все сексуальные контакты у него были по обоюдному согласию.

