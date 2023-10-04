Частные клиники должны будут подавать сведения о своих пациентах-призывниках в Реестр воинского учета

Частные клиники наряду с государственными учреждениями и ведомствами должны будут передавать данные о призывниках в Единый реестр воинского учета. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов «Парламентской газете» 4 октября.



Андрей Картаполов напомнил, что передавать военкоматам сведения о гражданах будут ФНС, Минздрав (государственные и частные клиники), территориальные органы МВД, которые проводят регистрацию по месту жительства, а также компании-работодатели любой формы собственности. Для всех эти ведомств в ближайшее время будут изданы правительственные постановления — аналогичные тому, что 3 октября опубликовано для Рособрнадзора, который отвечает за сведения о студентах вузов, колледжей, техникумов и учащихся школ.