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    На Крестовском острове все готово к работе платной парковки. Она появится с 1 октября

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    9 комментариев

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    В Петербурге практически завершили подготовку к введению платной парковки на Крестовском острове, которая заработает с 1 октября. Как 30 сентября передает корресподент «Фонтанки», работы практически завершили, некоторые знаки на проезжей части пока закрыты. Также платными станут некоторые участки не на проезжей части.

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    В зону платной парковки на Крестовском острове вошли 29 улиц. Обустроено 1 513 машиномест, в том числе 160 — для инвалидов, сообщала пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. На территории установили 900 дорожных знаков, 85 информационных табличек и нанесли 720 квадратных метров дорожной разметки белого и синего цвета. К 1 октября должны подключить 20 паркоматов.

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    Введение платной парковки на Крестовском острове завершит расширение платной зоны в Петроградском районе, которая заработала 1 июля.

    К 1 ноября платная парковка заработает на Васильевском острове. Зона платной парковки появится только до Наличной улицы. Она будет рассчитана примерно на 10 тысяч машино-мест, из которых 10 % отведут под машины инвалидов и тех, кто их перевозит. На 30 улицах намыва после Наличной платной парковки не будет.

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    Комментарии 9

    Гость30 Сен 2023 в 18:33
    Когда же вы уже накушаетесь?
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 18:31
    Нужно Чиполлино изучать в школе на уроке литература и право
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 18:26
    Важно соблюдать баланс и на эти деньги строить бесплатные подземные дороги и парковки. Все таки Питер не нужно сравнивать с городами где всегда тепло, летом и на транспорте хорошо и прогуляться тянет. Зимой всё таки это другое
    +0−0
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