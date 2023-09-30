На Крестовском острове все готово к работе платной парковки. Она появится с 1 октября

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
В Петербурге практически завершили подготовку к введению платной парковки на Крестовском острове, которая заработает с 1 октября. Как 30 сентября передает корресподент «Фонтанки», работы практически завершили, некоторые знаки на проезжей части пока закрыты. Также платными станут некоторые участки не на проезжей части.
В зону платной парковки на Крестовском острове вошли 29 улиц. Обустроено 1 513 машиномест, в том числе 160 — для инвалидов, сообщала пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. На территории установили 900 дорожных знаков, 85 информационных табличек и нанесли 720 квадратных метров дорожной разметки белого и синего цвета. К 1 октября должны подключить 20 паркоматов.
Введение платной парковки на Крестовском острове завершит расширение платной зоны в Петроградском районе, которая заработала 1 июля.
К 1 ноября платная парковка заработает на Васильевском острове. Зона платной парковки появится только до Наличной улицы. Она будет рассчитана примерно на 10 тысяч машино-мест, из которых 10 % отведут под машины инвалидов и тех, кто их перевозит. На 30 улицах намыва после Наличной платной парковки не будет.