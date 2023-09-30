Откуда такие деньги? Прочие неналоговые доходы бюджета РФ вырастут в 45 раз в 2024 году

Суммарный объем прочих неналоговых доходов бюджета РФ в 2024 году вырастет до 866 млрд рублей, что в 45 раз больше показателя 2023 года (19 млрд рублей). Как сообщает 30 сентября РБК, главным источником станет часть нераспределенных остатков единого налогового платежа. «Прочие» доходы по этой статье составят 850 млрд рублей.



С начала 2023 года все налоговые платежи приходят на отдельный казначейский счет, созданный после введения института Единого налогового счета. О том, какие проблемы из-за этого возникли с пополнением бюджета Петербурга, ранее писала «Фонтанка».