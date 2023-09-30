Откуда такие деньги? Прочие неналоговые доходы бюджета РФ вырастут в 45 раз в 2024 году

Суммарный объем прочих неналоговых доходов бюджета РФ в 2024 году вырастет до 866 млрд рублей, что в 45 раз больше показателя 2023 года (19 млрд рублей). Как сообщает 30 сентября РБК, главным источником станет часть нераспределенных остатков единого налогового платежа. «Прочие» доходы по этой статье составят 850 млрд рублей.
С начала 2023 года все налоговые платежи приходят на отдельный казначейский счет, созданный после введения института Единого налогового счета. О том, какие проблемы из-за этого возникли с пополнением бюджета Петербурга, ранее писала «Фонтанка».
В составе прочих неналоговых доходов федерального бюджета отразят часть остатка средств единого налогового платежа. Она рассчитана как остаток средств единого налогового платежа на 1 августа 2024 года, уменьшенный на 300 миллиардов рублей. Это содержится в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, которые приводит агентство.
Источники РБК в федеральном правительстве пояснили, что согласно Бюджетному кодексу, нераспределенный остаток на ЕНС (а именно разница между перечисленными налогоплательщиком средствами и средствами, фактически зачтенными в счет уплаты налогов) может использоваться как «иной» источник финансирования дефицита бюджета. Однако требовалось внести техническую правку и учесть его в составе доходов.