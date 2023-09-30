    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, ю-з

    754мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.41eur103.16

    Откуда такие деньги? Прочие неналоговые доходы бюджета РФ вырастут в 45 раз в 2024 году

    1998
    9 комментариев

    Суммарный объем прочих неналоговых доходов бюджета РФ в 2024 году вырастет до 866 млрд рублей, что в 45 раз больше показателя 2023 года (19 млрд рублей). Как сообщает 30 сентября РБК, главным источником станет часть нераспределенных остатков единого налогового платежа. «Прочие» доходы по этой статье составят 850 млрд рублей.

    С начала 2023 года все налоговые платежи приходят на отдельный казначейский счет, созданный после введения института Единого налогового счета. О том, какие проблемы из-за этого возникли с пополнением бюджета Петербурга, ранее писала «Фонтанка».

    В составе прочих неналоговых доходов федерального бюджета отразят часть остатка средств единого налогового платежа. Она рассчитана как остаток средств единого налогового платежа на 1 августа 2024 года, уменьшенный на 300 миллиардов рублей. Это содержится в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, которые приводит агентство.

    Источники РБК в федеральном правительстве пояснили, что согласно Бюджетному кодексу, нераспределенный остаток на ЕНС (а именно разница между перечисленными налогоплательщиком средствами и средствами, фактически зачтенными в счет уплаты налогов) может использоваться как «иной» источник финансирования дефицита бюджета. Однако требовалось внести техническую правку и учесть его в составе доходов.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    Гость30 Сен 2023 в 18:05
    Когда эти ребята будут обещать вам поднять уровень жизни в следующим году на небывалую высоту, задайте себе вопрос: а что мешало это сделать в течении последних более 20 лет, когда они были у власти.
    +1−0
    Гость30 Сен 2023 в 18:04
    У вас 3/4 текстов взяты с РБК. Причем в урезанном виде, с потерей важной информации и часто в искаженном виде.
    Вообще у вас читать нечего. Одна чернуха и ментовские сплетни, а в комментариях агенты ципсо и юристы. На чем вы столько денег на айфоны и финские дачи зарабатываете? Отмываете чужие деньги?
    +0−1
    Гость30 Сен 2023 в 17:45
    А как же воровать на приезжантах придется? Будем думать...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close