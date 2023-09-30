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    О гибели «Титана» возле «Титаника» снимут фильм

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    4 комментария

    О гибели батискафа «Титан» снимут художественный фильм, передает 29 сентября ТАСС.

    Об этих планах заявила американская компания MindRiot Entertainment. К работе уже приступили сценаристы и продюсеры. Как ожидается, в фильме будет представлена не только сама катастрофа, но и то, что к ней привело. А также последствия трагедии.

    Напомним, батискаф «Титан» был раздавлен на глубине 3800 метров когда его команда осуществляла погружение к обломкам лайнера «Титаник».

    На борту было пять человек — британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, французский исследователь Поль-Анри Нарголе и генеральный директор и основатель компании-владельца батискафа OceanGate Стоктон Раш.

    Драматичности катастрофе прибавил тот факт, что четыре дня еще была надежда, что экипаж батискафа жив. Люди по всему миру считали часы — на сколько ещё команде хватит кислорода. Потом, когда нашли то, что осталось от «Титана», стало понятно, что надежда была ложно и люди, скорее всего, погибли мгновенно. О версиях и мистических совпадениях «Фонтанка» писала здесь.

    После гибели «Титана» некоторые эксперты обвинили Стоктона Раша в авантюризме. Конструкция батискафа вызывала вопросы, как и его оснащение. Но, как уверяли лично знавшие Раша, глава OceanGate изо всех сил пытался найти богатых клиентов, чтобы сделать погружение не только полезным, но и прибыльным. Например, в последний момент предлагал кандидатам большую скидку.

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    Батискаф Титан
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    Комментарии 4

    Гость30 Сен 2023 в 01:08
    Бог любит троицу.
    Нужно ещё третье что-то эдакое спустить на дно, под названием "Тит" например. 🤷
    Тогда уже можно и фильм снять (когда что-то третье ещё утонет)
    Титаник Титан и маленький Тит.
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 00:56
    Раша сыграет Путин?
    +0−0
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