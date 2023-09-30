О гибели «Титана» возле «Титаника» снимут фильм

О гибели батискафа «Титан» снимут художественный фильм, передает 29 сентября ТАСС.



Об этих планах заявила американская компания MindRiot Entertainment. К работе уже приступили сценаристы и продюсеры. Как ожидается, в фильме будет представлена не только сама катастрофа, но и то, что к ней привело. А также последствия трагедии.



Напомним, батискаф «Титан» был раздавлен на глубине 3800 метров когда его команда осуществляла погружение к обломкам лайнера «Титаник».



На борту было пять человек — британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, французский исследователь Поль-Анри Нарголе и генеральный директор и основатель компании-владельца батискафа OceanGate Стоктон Раш.

