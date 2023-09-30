О гибели «Титана» возле «Титаника» снимут фильм

О гибели батискафа «Титан» снимут художественный фильм, передает 29 сентября ТАСС.
Об этих планах заявила американская компания MindRiot Entertainment. К работе уже приступили сценаристы и продюсеры. Как ожидается, в фильме будет представлена не только сама катастрофа, но и то, что к ней привело. А также последствия трагедии.
Напомним, батискаф «Титан» был раздавлен на глубине 3800 метров когда его команда осуществляла погружение к обломкам лайнера «Титаник».
На борту было пять человек — британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, французский исследователь Поль-Анри Нарголе и генеральный директор и основатель компании-владельца батискафа OceanGate Стоктон Раш.
Драматичности катастрофе прибавил тот факт, что четыре дня еще была надежда, что экипаж батискафа жив. Люди по всему миру считали часы — на сколько ещё команде хватит кислорода. Потом, когда нашли то, что осталось от «Титана», стало понятно, что надежда была ложно и люди, скорее всего, погибли мгновенно. О версиях и мистических совпадениях «Фонтанка» писала здесь.
После гибели «Титана» некоторые эксперты обвинили Стоктона Раша в авантюризме. Конструкция батискафа вызывала вопросы, как и его оснащение. Но, как уверяли лично знавшие Раша, глава OceanGate изо всех сил пытался найти богатых клиентов, чтобы сделать погружение не только полезным, но и прибыльным. Например, в последний момент предлагал кандидатам большую скидку.