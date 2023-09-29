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    «Щеголь! Хлыщ! Мерзота нацистская!» Угадайте, о чем всю неделю говорили на российском ТВ

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    22 комментария

    Чудовищный в своей преступной сути поступок, который на этой неделе «всколыхнул широчайшие общественные круги», был продиктован не «феноменальной глупостью и необразованностью». Произошедшее — это проверка общества на реакцию. Прокатит или не прокатит. У канадского парламента, который стоя аплодировал солдату СС, — не прокатило.

    В таком ключе ведущие и гости российских ток-шоу говорили с понедельника по пятницу. Все произнесенные ругательства в нашу #коробку_передач не вместились, но общее настроение понятно. Тема захватила их настолько, что второй скандал недели прошел незамеченным. Возможно, просто не хватило эфирного времени.

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    Коробка передачКанадаТрюдоНацизмFontanka.digital
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    Комментарии 22

    своих не бросаем29 Сен 2023 в 22:14
    всё как у Оруэлла
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 22:09
    Самая страшная венерическая болезнь-русофобия. Поражает мозг в первую очередь.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 22:03
    Что производит? - ненависть, манипуляции, озлобление и отупление. Смотреть точно вредно для здоровья.
    +1−0
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