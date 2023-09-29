«Щеголь! Хлыщ! Мерзота нацистская!» Угадайте, о чем всю неделю говорили на российском ТВ

Чудовищный в своей преступной сути поступок, который на этой неделе «всколыхнул широчайшие общественные круги», был продиктован не «феноменальной глупостью и необразованностью». Произошедшее — это проверка общества на реакцию. Прокатит или не прокатит. У канадского парламента, который стоя аплодировал солдату СС, — не прокатило.
В таком ключе ведущие и гости российских ток-шоу говорили с понедельника по пятницу. Все произнесенные ругательства в нашу #коробку_передач не вместились, но общее настроение понятно. Тема захватила их настолько, что второй скандал недели прошел незамеченным. Возможно, просто не хватило эфирного времени.