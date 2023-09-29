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    Член братства бандита с Урала подала в суд на Настю Ивлееву, потому что она матерится

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    Суд в Златоусте зарегистрировал иск к блогеру Насте Ивлеевой от местной жительницы. Она посмотрела ролики ведущей и осталась недовольна.

    Как пишет портал 74.RU, об иске стало известно 29 сентября. Подан он от имени Елены Морозовой. Жительница Златоуста требует от блогера миллион компенсации за просмотренные ролики, также она намерена добиться их удаления из сети. Истица убеждена, что мат в видео нарушил ее право на безопасную информацию.

    Иск зарегистрирован, но пока не принят к производству.

    Представляет интересы Елена Александр Морозов — у него уже есть опыт написания искового заявления к Ивлеевой, но суд не стал взыскивать с блогера 10 млн за якобы развратные видео.

    Морозов сидел за бандитизм и убийство, а также к кресле депутата Челябинской области. После отсидки создал братство «Морозов-Златоуст». Чем именно оно занимается до конца не ясно.

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    Анастасия ИвлееваСуд
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    Комментарии 1

    г0сть29 Сен 2023 в 18:52
    Сколько нечести повылезало...
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