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    Следком увидел небезопасные строительные работы в обрушении потолка в квартире на Петроградской стороне

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    7 комментариев

    Следственный комитет по поручению своего председателя Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело после того, как на петербурженку обрушился потолок квартиры на Петроградской стороне. Об этом сообщили в ведомстве 29 сентября.

    Случившееся квалифицировали как нарушение правил безопасности при ведении строительных работ (216 УК). По версии следствия, отслоение штукатурки на потолке квартиры в переулке Нестерова, 9, стало следствием небрежности, допущенной рабочими, занятыми ремонтом крыши.

    Подозреваемых в деле, судя по релизу ведомства, пока нет.

    «Фонтанка» рассказывала, что под завалами хозяйка квартиры проснулась под утро 25 сентября. Без травм не обошлось.

    Женщина связала обрушение с ремонтом. Работы идут с июля и, по её словам, ведутся так, что дом, который входит в перечень объектов культурного наследия, ходит ходуном.

    В Фонде капремонта настаивают, что подрядчик работает только на кровле, тяжёлая техника, которая могла бы нарушить конструкции здания, не используется.

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    Комментарии 7

    Гость29 Сен 2023 в 14:28
    Бастрыкин иногда просыпается? Когда это относительно безопасно:))
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 14:13
    Добрая новость!👍👏
    +0−1
    Slava_Rossii229 Сен 2023 в 14:07
    В чём была небрежность? Есть результаты экспертизы, или пока только фантазии СК?
    +1−0
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