Следком увидел небезопасные строительные работы в обрушении потолка в квартире на Петроградской стороне

Следственный комитет по поручению своего председателя Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело после того, как на петербурженку обрушился потолок квартиры на Петроградской стороне. Об этом сообщили в ведомстве 29 сентября.
Случившееся квалифицировали как нарушение правил безопасности при ведении строительных работ (216 УК). По версии следствия, отслоение штукатурки на потолке квартиры в переулке Нестерова, 9, стало следствием небрежности, допущенной рабочими, занятыми ремонтом крыши.
Подозреваемых в деле, судя по релизу ведомства, пока нет.
«Фонтанка» рассказывала, что под завалами хозяйка квартиры проснулась под утро 25 сентября. Без травм не обошлось.
Женщина связала обрушение с ремонтом. Работы идут с июля и, по её словам, ведутся так, что дом, который входит в перечень объектов культурного наследия, ходит ходуном.
В Фонде капремонта настаивают, что подрядчик работает только на кровле, тяжёлая техника, которая могла бы нарушить конструкции здания, не используется.