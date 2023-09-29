Следком увидел небезопасные строительные работы в обрушении потолка в квартире на Петроградской стороне

Следственный комитет по поручению своего председателя Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело после того, как на петербурженку обрушился потолок квартиры на Петроградской стороне. Об этом сообщили в ведомстве 29 сентября.



Случившееся квалифицировали как нарушение правил безопасности при ведении строительных работ (216 УК). По версии следствия, отслоение штукатурки на потолке квартиры в переулке Нестерова, 9, стало следствием небрежности, допущенной рабочими, занятыми ремонтом крыши.

Подозреваемых в деле, судя по релизу ведомства, пока нет.