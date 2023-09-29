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    Клещи за неделю покусали более тысячи петербуржцев. Трое заразились энцефалитом, 20 человек — боррелиозом

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    За последние семь дней, с 22 по 28 сентября, в медицинские организации Петербурга обратились 1 095 человек, покусанных клещами, в том числе 145 детей. Зафиксировано три случая заражения клещевым энцефалитом и 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Об этом сообщает 29 сентября городское управление Роспотребнадзора.

    В черте города клещей «поймали» 117 человек. Больше всего — в самом зелёном Курортном районе (48), затем идут Приморский (21), Выборгский (13), Пушкинский (8), Калининский (6), Петродворцовый (5), Красносельский (4), Красногвардейский, Невский и Колпинский — по три, Московский, Кировский и Фрунзенский — по одному.

    «В период с 22.09.2023 по 28.09.2023 на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) исследовано 1 133 клеща, положительный — 2; на наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) исследовано 1 148 клещей, положительных — 186; на моноцитарный эрлихиоз человека — 1 036, положительных — 0; на гранулоцитарный анаплазмоз человека — 1 036, положительных — 4», — отмечается в сообщении.

    За тот же семидневный период прививки против клещевого энцефалита в Петербурге сделали 242 человека, в том числе 86 детей.

    В Ленинградской области с начала сезона от активности клещей пострадали 8 715 человек — на 45% больше, чем в прошлом сезоне. В числе пострадавших 1 695 детей (рост на 31,3%). Зафиксировано 18 случаев заражения энцефалитом, в числе заболевших один ребенок. Боррелиозом клещи заразили 68 человек, в том числе 3 детей в возрасте до 17 лет, передаёт 47news со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

    Больше всего клещи нападали на людей в Выборгском (1 383), Приозерском (1 245), Гатчинском (1 005) районах. 893 человека пострадали в Тихвинском районе, 705 человек — во Всеволожском районе, 625 — в Кингисеппском.

    Что делать, если укусил клещ?

    • Лучше всего обратиться в травмпункт, где клеща снимут и отправят на исследование.
    • При самостоятельном удалении важно не оборвать хоботок. Захватите клеща пинцетом или пальцами (обернутыми чистой марлей) как можно ближе к его рту. Держа строго перпендикулярно поверхности укуса, поворачивайте тело клеща вокруг оси. Место укуса продезинфицируйте. Если осталась черная точка (хобот или головка), обработайте 5% йодом и оставьте «до естественной элиминации». После извлечения клеща тщательно вымойте руки с мылом. Клеща отвезите в лабораторию.

    Клеща можно сдать на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Центр принимает клещей для комплексного исследования на инфицированность возбудителями клещевых инфекций. Прием клещей на исследование осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, улица Оборонная, 35 (с 10:00 до 16:00) и другие аккредитованные лаборатории.

    КлещиКлещКлещевой энцефалитКлещевой боррелиоз
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    Комментарии 1

    Delon29 Сен 2023 в 13:23
    Когда будут данные про укусы пассатижами и плоскогубцами?
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