Клещи за неделю покусали более тысячи петербуржцев. Трое заразились энцефалитом, 20 человек — боррелиозом

За последние семь дней, с 22 по 28 сентября, в медицинские организации Петербурга обратились 1 095 человек, покусанных клещами, в том числе 145 детей. Зафиксировано три случая заражения клещевым энцефалитом и 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Об этом сообщает 29 сентября городское управление Роспотребнадзора.



В черте города клещей «поймали» 117 человек. Больше всего — в самом зелёном Курортном районе (48), затем идут Приморский (21), Выборгский (13), Пушкинский (8), Калининский (6), Петродворцовый (5), Красносельский (4), Красногвардейский, Невский и Колпинский — по три, Московский, Кировский и Фрунзенский — по одному.

