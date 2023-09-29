Самый знаменитый заяц Петербурга вернулся на свой пост у Петропавловской крепости

Памятник зайцу в Петербурге вернули на место после реставрации. Утром 29 сентября специалисты «Мостотреста» водрузили фигурку зайца Арсения на привычный ледорезный куст у Иоанновского моста.
Знаменитого зайца у Петропавловской крепости демонтировали в конце августа. При обследовании ледорезных свай специалисты «Мостотреста» заметили трещину на ухе фигурки, и было решено забрать ее на реставрацию. Арсения почистили от грязи и краски, заварили ему поврежденное ухо, покрасили заново, и теперь он вновь радует петербуржцев и гостей города в своем лучшем виде.
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
При реставрации нужно было соблюдать температурный режим. Фигурка сделана из силумина, а это достаточно хрупкий материал, рассказали специалисты. Чтобы она не деформировалась при сварке, нужно было нагреть всю фигурку целиком, а затем поместить в так называемый валенок — специальный плед, чтобы температура треснувшего уха и остального тела зайца была одинаковой. Только после этого реставраторы приступили к сварке.
По предположениям специалистов, трещина на ухе фигурки могла появиться из-за ударов магнитами, которые кидают с Иоанновского моста, чтобы собрать накиданные у лап зайца монеты. Таких «сборщиков денег» на мосту видят нередко. При ударе о скульптуру магниты оставляют на металле глубокие следы. Но определить происхождение трещины точно специалистам не удалось.