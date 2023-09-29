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    Самый знаменитый заяц Петербурга вернулся на свой пост у Петропавловской крепости

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    6 комментариев
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Памятник зайцу в Петербурге вернули на место после реставрации. Утром 29 сентября специалисты «Мостотреста» водрузили фигурку зайца Арсения на привычный ледорезный куст у Иоанновского моста.

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    Знаменитого зайца у Петропавловской крепости демонтировали в конце августа. При обследовании ледорезных свай специалисты «Мостотреста» заметили трещину на ухе фигурки, и было решено забрать ее на реставрацию. Арсения почистили от грязи и краски, заварили ему поврежденное ухо, покрасили заново, и теперь он вновь радует петербуржцев и гостей города в своем лучшем виде.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    При реставрации нужно было соблюдать температурный режим. Фигурка сделана из силумина, а это достаточно хрупкий материал, рассказали специалисты. Чтобы она не деформировалась при сварке, нужно было нагреть всю фигурку целиком, а затем поместить в так называемый валенок — специальный плед, чтобы температура треснувшего уха и остального тела зайца была одинаковой. Только после этого реставраторы приступили к сварке.

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    По предположениям специалистов, трещина на ухе фигурки могла появиться из-за ударов магнитами, которые кидают с Иоанновского моста, чтобы собрать накиданные у лап зайца монеты. Таких «сборщиков денег» на мосту видят нередко. При ударе о скульптуру магниты оставляют на металле глубокие следы. Но определить происхождение трещины точно специалистам не удалось.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 6

    triton197729 Сен 2023 в 12:54
    У Артюхи новые ухи))
    +0−0
    Maik529 Сен 2023 в 12:50
    Монеты разве магнитятся?
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 12:45
    Уродливее памятника я не видал
    +0−0
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