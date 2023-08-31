Самый знаменитый заяц Петербурга покинул Петропавловскую крепость

Памятник зайцу у Иоанновского моста через Кронверкский пролив, ведущего в Петропавловскую крепость, пропал с привычного места. Об отсутствии зайца «Фонтанке» сообщил взволнованный петербуржец в четверг, 31 августа.
«Еще вчера был, а сегодня вот…» — написал читатель Александр и прислал снимок.
Действительно самого знаменитого зайца Петербурга нет на его «насесте». В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» рассказали, что памятник зайцу сняли для проверки состояния — у него «проблемы» с ухом.
«У зайца обнаружена трещина на ухе, это и послужило поводом для беспокойства», — уточнили в организации. Другие подробности о состоянии памятника обещают сообщить уже завтра.