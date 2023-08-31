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    Самый знаменитый заяц Петербурга покинул Петропавловскую крепость

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    5 комментариев

    Памятник зайцу у Иоанновского моста через Кронверкский пролив, ведущего в Петропавловскую крепость, пропал с привычного места. Об отсутствии зайца «Фонтанке» сообщил взволнованный петербуржец в четверг, 31 августа.

    «Еще вчера был, а сегодня вот…» — написал читатель Александр и прислал снимок.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Действительно самого знаменитого зайца Петербурга нет на его «насесте». В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» рассказали, что памятник зайцу сняли для проверки состояния — у него «проблемы» с ухом.

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    «У зайца обнаружена трещина на ухе, это и послужило поводом для беспокойства», — уточнили в организации. Другие подробности о состоянии памятника обещают сообщить уже завтра.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    Памятник зайцу был открыт в 2003 году в рамках празднования 300-летия Петербурга, а установку приурочили к окончанию реставрационно-восстановительных работ Иоанновского моста. По задумке авторов, петербургского скульптора Владимира Петровичева и архитектора Сергея Петченко, фигуру зайца должны были установить на вбитую в дно Кронверкского пролива сваю, верх которой совпадал бы с уровнем пешеходной части моста, но от этой идеи отказались из-за сложности и дороговизны работ. Во время реставрации Иоанновского моста в 2003 году появилась возможность установить зайца на один из кустов свай, которые предохраняют опоры моста от ледохода.

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    Петропавловская крепостьМостотрест Петербурга
    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    Гость31 Авг 2023 в 20:13
    знаковый зайчишка
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