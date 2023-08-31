Самый знаменитый заяц Петербурга покинул Петропавловскую крепость

Памятник зайцу у Иоанновского моста через Кронверкский пролив, ведущего в Петропавловскую крепость, пропал с привычного места. Об отсутствии зайца «Фонтанке» сообщил взволнованный петербуржец в четверг, 31 августа.

«Еще вчера был, а сегодня вот…» — написал читатель Александр и прислал снимок.