Заяц Арсений возвращается к Петропавловской крепости. Реставраторы спасли ему ухо

Скриншот из видео Фото: Красногвардейский район Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Самый знаменитый петербургский заяц вернется на свое место у Петропавловской крепости 29 сентября. Фигурку зайца Арсения отреставрировали после обнаружения у нее трещины на ухе, сообщили 27 сентября в пресс-службе администрации Петербурга.



В конце августа во время обследования свай, предохраняющих опоры Иоанновского моста от ледохода, специалисты ГБУ «Мостотрест» заметили на ухе зайца трещину. Памятник демонтировали и отправили на базу учреждения для реставрации. В мастерской скульптуру очистили от загрязнений и остатков краски, заварили трещину и покрасили заново. Чтобы от перепада температур не произошло деформации, во время сварки нагревали всю фигуру, а затем укутывали ее в специальный плед. Спасал треснувшее заячье ухо начальник аварийно-дежурного управления «Мостотреста» Константин Красиков — он участвовал в установке зайца 20 лет назад и заботился о нем с тех пор.

Точно установить, отчего появилась трещина, так и не удалось. Специалисты не исключают, что памятник могли повредить сборщики денег, кидавшие большие магниты, чтобы собрать монеты с площадки у ног зайца. Их часто видят на Иоанновском мосту. Ударяясь о скульптуру, магнит оставляет на металле глубокие следы.

