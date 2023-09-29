В Пулково объяснили, что случилось с рейсом Анталья — Петербург. Заброшенных в Шереметьево пассажиров уже доставили домой

Петербуржцы, застрявшие в Шереметьево по дороге из Турции домой, уже прибыли в Пулково в 8:30. Пассажиров рейса Петербург — Анталья сейчас отправляют в Москву, откуда они полетят в Турцию. Об этом «Фонтанке» сообщили утром 29 сентября в пресс-службе оператора Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».
«Рейс авиакомпании Southwind Airlines 2S 1003 из Антальи в Санкт-Петербург был задержан поздним прибытием воздушного судна в северную столицу. Авиакомпанией по договору с Nordwind Airlines было принято решение изменить маршрут», — отметили в пресс-службе.
Пассажиров рейса Southwind Airlines отправляют в Шереметьево и далее в Анталью. Большая часть людей уже вылетела, остальных отправят в течение полутора часов. Аэропорт Пулково работал и работает в штатном режиме.
Отметим, что, судя по Flightradar, рейс из Антальи направлялся именно в Петербург, но в Пулково не приземлился — сделал несколько кругов и ушёл на посадку в Москву.
«Фонтанка» писала о проблемах пассажиров. Люди, летевшие из Турции в Петербург, ночью 29 сентября оказались в Шереметьево. А пассажиры рейса Петербург — Анталья около 12 часов провели в Пулково в ожидании самолёта, и в итоге их решено было отправить в Шереметьево.