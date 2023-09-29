В Пулково объяснили, что случилось с рейсом Анталья — Петербург. Заброшенных в Шереметьево пассажиров уже доставили домой

Петербуржцы, застрявшие в Шереметьево по дороге из Турции домой, уже прибыли в Пулково в 8:30. Пассажиров рейса Петербург — Анталья сейчас отправляют в Москву, откуда они полетят в Турцию. Об этом «Фонтанке» сообщили утром 29 сентября в пресс-службе оператора Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».



«Рейс авиакомпании Southwind Airlines 2S 1003 из Антальи в Санкт-Петербург был задержан поздним прибытием воздушного судна в северную столицу. Авиакомпанией по договору с Nordwind Airlines было принято решение изменить маршрут», — отметили в пресс-службе.

