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    Пассажиры двух турецких рейсов застряли в Шереметьево и в Пулково

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    21 комментарий

    Ночью 29 сентября петербуржцы застряли в Шереметьево и в Пулково: одни по дороге домой, другие — на отдых в Турцию. Самолет Анталья — Петербург, по словам пассажиров, сел в Москве. Пассажиры встречного рейса Петербург — Анталья, по их словам, несколько часов сидят в Пулково. Их теперь тоже собираются отправить в Москву, а уже оттуда в конечный пункт назначения.

    Рейс Санкт-Петербург — Анталья должен был вылететь из Пулково 29 сентября в 00:50, но его задержали. Пассажиров планировали в 6:00 отправить в Москву, а уже оттуда в Турцию, но и этого не произошло. «На данный момент сидим все в аэропорту, перерегистрировались с международного вылета на внутренний», — рассказывает читательница «Фонтанки» Наталья.

    Другая читательница сетует, что внятных объяснений сотрудники аэропорта не дают, также не предоставили еду и воду. «Мы 12 часов находимся в Пулково. Нас сначала вводили в заблуждение. Потом оказалась, что наш борт приземлился отчего-то в Шереметьево вместо Пулково. Целый самолёт людей — детей, пожилых людей — в течение полутора часов не могли провести обратно через паспортный контроль», — пишет читательница.

    Фото: читательница «Фонтанки»
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    «В аэропорту Пулково примерно 500 человек застряли. В течение 12 часов «Северный ветер» не может отправить туристов. Сняли рейс на Анталию в 00:50, прошли границу обратно, получили чемоданы, сдали на рейс на Москву («Северный ветер» сказал, что полетим через Москву двумя рейсами), один в Москву отправили, второй ждет. Стянули полицию, представитель авиакомпании не выходит», — рассказывает читатель «Фонтанки» Денис.

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    Самолет, летевший из Антальи в Петербург, сел в московском аэропорту Шереметьево, рассказывают пассажиры в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Вот уже более 4 часов люди сидят в аэропорту, и никакой информации от компании «Южный (северный)» нет», — отмечается в сообщении. Пассажирам в Шереметьево выдали ваучеры: по 450 рублей на питание и по 100 рублей — на напитки.

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    При этом на сайте Пулково ночные рейсы в Анталью значатся как отправленные.

    Фото: читательница «Фонтанки»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 21

    Гость29 Сен 2023 в 09:19
    Кому-то из нерядовых пассажиров нужно было в Москву.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 09:09
    Давайте пожалеем тех, кто летает в Турцию на отдых. Больше всех нуждаются в поддержке. А не голодающие и больные дети.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 08:55
    "Снова приезжает к нам очень хитрый Эрдоган"©
    +0−0
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