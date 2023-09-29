Ночью 29 сентября петербуржцы застряли в Шереметьево и в Пулково: одни по дороге домой, другие — на отдых в Турцию. Самолет Анталья — Петербург, по словам пассажиров, сел в Москве. Пассажиры встречного рейса Петербург — Анталья, по их словам, несколько часов сидят в Пулково. Их теперь тоже собираются отправить в Москву, а уже оттуда в конечный пункт назначения.



Рейс Санкт-Петербург — Анталья должен был вылететь из Пулково 29 сентября в 00:50, но его задержали. Пассажиров планировали в 6:00 отправить в Москву, а уже оттуда в Турцию, но и этого не произошло. «На данный момент сидим все в аэропорту, перерегистрировались с международного вылета на внутренний», — рассказывает читательница «Фонтанки» Наталья.

