Власти Севастополя будут штрафовать бизнес за отказ в укрытии во время воздушной тревоги

Коммерческие помещения должны свободно предоставляться жителям в качестве укрытия во время воздушной тревоги. Бизнесу, который откажется впускать людей, грозят штрафы. Об этом 28 сентября в эфире регионального телеканала СТВ заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



Он объяснил, что после объявления воздушной тревоги у жителей есть от 30 до 50 минут, чтобы найти убежище. Им может послужить любое ближайшее «заглубленное» помещение.

«Мы на штабе отдельно обсуждали. В том числе все коммерческие пространства тоже должны предоставляться [для укрытия]. Такое решение есть. В случае если это где-то будет не предоставляться и мы по этому поводу получим обращения и жалобы, будем принимать меры. Штрафы достаточно серьезные к тем, кто решит, что это его частная собственность и он не должен принимать там людей», — сказал глава города.