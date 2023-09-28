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    Власти Севастополя будут штрафовать бизнес за отказ в укрытии во время воздушной тревоги

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    7 комментариев

    Коммерческие помещения должны свободно предоставляться жителям в качестве укрытия во время воздушной тревоги. Бизнесу, который откажется впускать людей, грозят штрафы. Об этом 28 сентября в эфире регионального телеканала СТВ заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Он объяснил, что после объявления воздушной тревоги у жителей есть от 30 до 50 минут, чтобы найти убежище. Им может послужить любое ближайшее «заглубленное» помещение.

    «Мы на штабе отдельно обсуждали. В том числе все коммерческие пространства тоже должны предоставляться [для укрытия]. Такое решение есть. В случае если это где-то будет не предоставляться и мы по этому поводу получим обращения и жалобы, будем принимать меры. Штрафы достаточно серьезные к тем, кто решит, что это его частная собственность и он не должен принимать там людей», — сказал глава города.

    Развожаев напомнил, как на днях администрация Дома культуры рыбаков в лице охраны выгнала на улицу детей и их родителей во время воздушной тревоги. Таких случаев, по его словам, больше быть не должно. «Сейчас все максимальные инструктажи даны, и любое ближайшее помещение, если вы оказались на улице и видите [его], должно быть предоставлено в качестве укрытия», — добавил чиновник.

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    СевастопольМихаил Развожаев
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    Комментарии 7

    Неглупая28 Сен 2023 в 20:52
    Бизнес крайний, как обычно. А бомбоубежища давно по правильным карманам рассованы
    +0−0
    ProstoZloy28 Сен 2023 в 20:45
    А в случае, не дай Бог, пожара в таком переполненном "убежище" - кого штрафовать станут?
    Эдак можно еще и за каждую пропущенную над своей крышей ракету штрафовать.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 20:41
    *Любое заглубленное помещение* -это нора в земле, а не бомбоубежище.
    +0−0
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