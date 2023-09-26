«Запредельный идиотизм». Глава Севастополя прокомментировал изгнание детей из ДК рыбаков во время воздушной тревоги

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев резко прокомментировал видео, которое 26 сентября разлетелось по соцсетям. На кадрах сотрудник Дворца культуры рыбаков выгнал на улицу детей и их родителей во время воздушной тревоги. На вопросы об укрытии он посоветовал взрослым и подросткам идти в свои.



«Случай, который произошел накануне в ДКР, когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в «свои» укрытия — запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жестко», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.