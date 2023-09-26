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    «Запредельный идиотизм». Глава Севастополя прокомментировал изгнание детей из ДК рыбаков во время воздушной тревоги

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    27 комментариев

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев резко прокомментировал видео, которое 26 сентября разлетелось по соцсетям. На кадрах сотрудник Дворца культуры рыбаков выгнал на улицу детей и их родителей во время воздушной тревоги. На вопросы об укрытии он посоветовал взрослым и подросткам идти в свои.

    «Случай, который произошел накануне в ДКР, когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в «свои» укрытия — запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жестко», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

    Видео утром во вторник опубликовал телеграм-канал Baza. Сам инцидент произошел вечером 25 сентября во время отражения российскими военными украинского ракетного удара.

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    Комментарии 27

    Гость26 Сен 2023 в 18:41
    Охраннику наверное просто некуда было пустить людей.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 18:37
    Не удивляет. Абсолютно везде, где появляется Россия, там начинается запредельный идиотизм.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 18:36
    Охранник выполнял приказ начальства с начальства и спрашивайте
    +0−0
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