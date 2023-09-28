Минобороны Белоруссии: польский вертолет дважды нарушил границу

Министерство обороны Белоруссии 28 сентября заявило о нарушении государственной границы польским вертолетом. В связи с этим по тревоге поднимали в воздух дежурную авиацию.
«Около 15.20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров», — сказано в сообщении военного ведомства.
В Минске также заявили, что информация «подтверждена данными объективного контроля». Совместно с МИД готовится соответствующая нота для направления в Варшаву.
Напомним, это не первый случай, когда между Белоруссией и Польшей возникает дискуссия о маршрутах воздушных судов. 1 сентября Пограничный комитет Белоруссии сообщил о нарушении границы страны польским вертолетом Ми-24. Видео инцидента ведомство опубликовало в своем официальном телеграм-канале. Временный поверенный в делах Польши вызван в МИД. Но Варшава тогда резко отрицала факт нарушения.
А в начале августа Польша заявляла о нарушении своих границ двумя белорусскими вертолетами.