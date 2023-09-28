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    Минобороны Белоруссии: польский вертолет дважды нарушил границу

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    2 комментария

    Министерство обороны Белоруссии 28 сентября заявило о нарушении государственной границы польским вертолетом. В связи с этим по тревоге поднимали в воздух дежурную авиацию.

    «Около 15.20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров», — сказано в сообщении военного ведомства.

    В Минске также заявили, что информация «подтверждена данными объективного контроля». Совместно с МИД готовится соответствующая нота для направления в Варшаву.

    Напомним, это не первый случай, когда между Белоруссией и Польшей возникает дискуссия о маршрутах воздушных судов. 1 сентября Пограничный комитет Белоруссии сообщил о нарушении границы страны польским вертолетом Ми-24. Видео инцидента ведомство опубликовало в своем официальном телеграм-канале. Временный поверенный в делах Польши вызван в МИД. Но Варшава тогда резко отрицала факт нарушения.

    А в начале августа Польша заявляла о нарушении своих границ двумя белорусскими вертолетами.

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    ПольшаБелоруссияГраницаВертолет
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    Комментарии 2

    Гость28 Сен 2023 в 19:16
    Польши как государства существовать не должно.
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    Гость28 Сен 2023 в 19:15
    Смените памперс Александру Григорьевичу, всего делов-то!..
    +0−0
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