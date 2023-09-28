Минобороны Белоруссии: польский вертолет дважды нарушил границу

Министерство обороны Белоруссии 28 сентября заявило о нарушении государственной границы польским вертолетом. В связи с этим по тревоге поднимали в воздух дежурную авиацию.



«Около 15.20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров», — сказано в сообщении военного ведомства.



В Минске также заявили, что информация «подтверждена данными объективного контроля». Совместно с МИД готовится соответствующая нота для направления в Варшаву.

