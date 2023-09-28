88-летний отец Леонида Агутина открывает в Петербурге свою академию

В Петербурге 1 октября откроется Международное Артистическое Творческое Содружество — Академия Николая Агутина, — сообщили 28 сентября в пресс-службе учреждения. Цель новой площадки — «повышение музыкальной культуры общества, воспитание духовных ценностей, сохранение самобытности Российской культуры, повышение профессионального уровня педагогов и учеников».
Академия, где обучают хореографии, вокалу и актерскому мастерству, рассчитана на детей от 4 до 17 лет, у нее две площадки — в здании Михайловского театра со стороны Итальянской улицы и в Пушкине. Планируются мастер-классы артистов российской эстрады. Также учащимся обещают «сценический опыт на масштабных концертных площадках».
Николай Агутин — бывший участник ВИА «Голубые гитары». Три десятка лет был концертным директором в Москонцерте: работал с группами «Голубые гитары», «Цветы», «Джанг», «Весёлые ребята», «Поющие сердца», «Песняры», был первым концертным директором Жени Белоусова. В 2018 году участвовал в передаче «Голос. 60+» под наставничеством собственного сына.
Благотворительный Фонд и музыкальная Академия Николая Агутина в Москве были открыты в 2021 году.