    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    767мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd96.5eur101.98

    Музыка

    88-летний отец Леонида Агутина открывает в Петербурге свою академию

    594
    1 комментарий

    В Петербурге 1 октября откроется Международное Артистическое Творческое Содружество — Академия Николая Агутина, — сообщили 28 сентября в пресс-службе учреждения. Цель новой площадки — «повышение музыкальной культуры общества, воспитание духовных ценностей, сохранение самобытности Российской культуры, повышение профессионального уровня педагогов и учеников».

    Академия, где обучают хореографии, вокалу и актерскому мастерству, рассчитана на детей от 4 до 17 лет, у нее две площадки — в здании Михайловского театра со стороны Итальянской улицы и в Пушкине. Планируются мастер-классы артистов российской эстрады. Также учащимся обещают «сценический опыт на масштабных концертных площадках».

    Николай Агутин — бывший участник ВИА «Голубые гитары». Три десятка лет был концертным директором в Москонцерте: работал с группами «Голубые гитары», «Цветы», «Джанг», «Весёлые ребята», «Поющие сердца», «Песняры», был первым концертным директором Жени Белоусова. В 2018 году участвовал в передаче «Голос. 60+» под наставничеством собственного сына.

    Благотворительный Фонд и музыкальная Академия Николая Агутина в Москве были открыты в 2021 году.

    По теме

    ОбразованиеМузыкаЛеонид Агутин
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость28 Сен 2023 в 18:59
    открывает в Петербурге свою академию. каких наук та? нича не написяна.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close