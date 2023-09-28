Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией в Карабахе после заявления о прекращении существования республики

В Кремле тщательно отслеживают ситуацию в Нагорном Карабахе после его заявления о прекращении существования непризнанной республики. Об этом 28 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, наиболее важным для Москвы остается гуманитарный аспект. Российские миротворцы помогают людям, которые хотят уйти в Армению, пишет ТАСС. Также Песков заявил, что РФ будет отслеживать условия реинтеграции для населения Карабаха, которые предложил Азербайджан.
Он добавил, что Россия в ситуации с массовым отъездом армян из Нагорного Карабаха больше всего обеспокоена гуманитарным аспектом — важно, чтобы людям были обеспечены нормальные условия.
Ранее карабахский инфоштаб сообщил, что непризнанная Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование с