Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией в Карабахе после заявления о прекращении существования республики

В Кремле тщательно отслеживают ситуацию в Нагорном Карабахе после его заявления о прекращении существования непризнанной республики. Об этом 28 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



По его словам, наиболее важным для Москвы остается гуманитарный аспект. Российские миротворцы помогают людям, которые хотят уйти в Армению, пишет ТАСС. Также Песков заявил, что РФ будет отслеживать условия реинтеграции для населения Карабаха, которые предложил Азербайджан.

