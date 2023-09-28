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    Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией в Карабахе после заявления о прекращении существования республики

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    11 комментариев

    В Кремле тщательно отслеживают ситуацию в Нагорном Карабахе после его заявления о прекращении существования непризнанной республики. Об этом 28 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, наиболее важным для Москвы остается гуманитарный аспект. Российские миротворцы помогают людям, которые хотят уйти в Армению, пишет ТАСС. Также Песков заявил, что РФ будет отслеживать условия реинтеграции для населения Карабаха, которые предложил Азербайджан.

    Он добавил, что Россия в ситуации с массовым отъездом армян из Нагорного Карабаха больше всего обеспокоена гуманитарным аспектом — важно, чтобы людям были обеспечены нормальные условия.

    Ранее карабахский инфоштаб сообщил, что непризнанная Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Решение принято ради физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха и с учетом договоренности с Баку, достигнутой при посредничестве российских миротворцев. В соответствии с ней всем жителям Нагорного Карабаха, в том числе сложившим оружие военным, предоставляется беспрепятственный проезд по Лачинскому коридору.

    19 сентября власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Операция продлилась сутки. Около полудня 20 сентября стало известно, что Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе при условии полного разоружения «армии обороны Нагорного Карабаха» и вывода «оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных Сил Армении». 21 сентября в Евлахе состоялись переговоры между представителями Азербайджана и армян Карабаха. По данным Карабаха, погибли не менее 200 человек, в Азербайджане сообщают о гибели 192 военных. Погибли также и российские миротворцы, обеспечивавшие провоз гуманитарных грузов.

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    Комментарии 11

    Гость28 Сен 2023 в 15:32
    та же участь ждет Абхазию, Осетию, Приднестровье.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 14:49
    дык че там следить то, если Кремль сам сдал Карабах, на съедение Алиеву и Эрдогану
    +0−0
    своих не бросаем28 Сен 2023 в 14:44
    нехочуха следить за втаптыванием в грязь законов рф естественно следить не хочет
    +0−0
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