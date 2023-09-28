Петербурженка стребовала с магазина 150 тысяч рублей за спрятавшуюся в сугробе бетонную полусферу

Судебные приставы помогли жительнице Петербурга получить компенсацию за поврежденный на парковке магазина автомобиль. Из-за плохой уборки снега она посадила машину на полусферу.
В Межрайонный отдел ГУФССП по Петербургу поступил исполнительный лист о взыскании почти 150 тысяч рублей с петербургского гипермаркета в пользу жительницы города, сообщает 28 сентября пресс-служба ведомства. Такую компенсацию присудил Приморский районный суд Петербурга за восстановительный ремонт автомобиля женщины, поврежденного на парковке этого гипермаркета. Досудебные претензии магазин оставил без внимания.
Выяснилось, что инцидент произошел еще в снежное время года. Женщина приехала на своем автомобиле в магазин. Она ехала за внедорожником по накатанной колее на парковке, когда почувствовала сильный удар по днищу машины. Осмотрев автомобиль, женщина поняла, что наехала на бетонную полусферу, оказавшуюся под снегом.
Работники магазина помогли поднять автомобиль и вытащить из-под него полусферу. А спустя час автомобилистка заметила, что сотрудники гипермаркета стали расчищать прилегающую территорию от снега при помощи трактора. Каких-либо знаков, указывающих на наличие на парковке препятствий, при этом не имелось.
Суд встал на сторону истицы и постановил взыскать с магазина компенсацию за ремонт машины. Приставы уведомили руководство гипермаркета о возбуждении исполнительного производства и обратили взыскание на средства, находившиеся на банковском счете фирмы. Долг взыскали в полном объеме.