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    Страна банкротов: экономисты прогнозируют пиковую инфляцию. Вот к чему стоит готовиться

    В Минэкономразвития прогнозируют, что инфляция ускорится к концу года, а в 2024-м достигнет пика

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    Мнения экономистов о том, как рост темпов инфляции влияет на обычных людей, разнятся
    Мнения экономистов о том, как рост темпов инфляции влияет на обычных людей, разнятсяФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    Минэкономразвития ожидает, что к концу года инфляция постепенно начнет ускоряться, а в следующем — достигнет своего пика. По словам главы ведомства Максима Решетникова, в 2024 году среднегодовая инфляция прогнозируется на уровне 7,2%, а годовая будет оставаться «на достаточно видимом уровне» весь следующий год. Что будет с инфляцией в следующем году и как это повлияет на жизнь обычных людей? Разбираемся вместе с экономистами.

    Прогнозы

    Как рассказал Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, годовая инфляция к концу года поднимется до 7,5% по сравнению с прошлым годом.

    — Инфляция у нас декабрь 2023 года к декабрю 2022 года ожидается на уровне 7,5%, среднегодовая инфляция следующего года прогнозируется на уровне 7,2%. Так-то мы к декабрю 2024 года на 4,5% рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год, — прокомментировал Решетников вопрос об инфляции.

    В прогнозе Минэкономразвития указано, что годовая инфляция ускорится с 5,2% в августе до 5,7% в сентябре, 7,5% в декабре 2023 года, 8,1% в марте 2024 года, 8,3% в июне 2024 года. Затем динамика поменяется — и она замедлится до 6,6% в сентябре 2024 года и 4,5% в декабре 2024 года.

    Виталий Калистратов / Городские порталы
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    В то же время прогноз Банка России несколько отличается от информации Минэкономразвития. Регулятор считает, что в 2023 году инфляция составит 6–7%, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики вернется к 4% в 2024 году и будет сохраняться на этом целевом уровне в дальнейшем.

    Разницу прогнозов Центробанка и Минэкономразвития объяснил экономист Георгий Остапкович. По его словам, ЦБ отвечает за инфляцию и ее прогнозирование, а министерство в первую очередь работает над экономическим ростом.

    — В принципе, прогноз [Минэкономразвития] разумный, но оптимистичный. Может быть, экономика постепенно адаптируется к структурным перестроениям и началу импортозамещения, как-то наладит контрольные вещи. Здесь главное — как поведет себя курс рубля, будет ли понижение или он сохранится на нынешнем уровне. Если продолжится падение рубля, подорожает импорт, и тогда начнется инфляционное давление. Курс рубля играет одну из основных ролей, — уверен экономист. — И поведение конечного потребителя, то, какими будут доходы населения. И рост экономики — если увеличится экономика, значит, увеличится спрос, не будет дефицита товаров, будет падение цен или сохранение на нынешнем уровне. Здесь целый комплекс вопросов.

    Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

    Также Центробанк опросил россиян, и результаты исследования показали, что жители страны готовятся к худшему. Они ожидают, что инфляция на ближайшие 12 месяцев составит 11,7%. Экономист Евгений Коган, объясняя это, заявил, что эффект от ужесточения денежно-кредитной политики пока еще не проявился — по-настоящему он почувствуется только в феврале-марте следующего года. В качестве примера он также привел ситуацию с ценами на бензин и мясо.

    — Даже несмотря на запрет экспорта дизельного топлива и бензина, цены на заправках не спешат падать и вряд ли существенно снизятся в будущем. Связано это с тем, что АЗС необходимо компенсировать потери, которые к началу сентября достигли 3 рублей за литр бензина марки АИ-92 и 2 рублей за марку АИ-95, — отметил экономист. — Еще один негативный фактор — рекордный рост цен на мясо. В связи с падением курса рубля подорожали импортные компоненты кормов. Теперь еще и вирус африканской чумы свиней подливает масла в огонь. В ассоциации крестьянских хозяйств России допустили, что рост цен на мясо хрюшек в ближайшее время составит от 10 до 20%.

    Также, по словам эксперта, многие компании распродают остатки того, что было куплено по курсу 70–80 рублей за доллар, — старые запасы кончаются, а новые закупки придется делать по текущему курсу.

    — Это значит, что рост цен по многим позициям будет минимум на 15–20% — по тем, что еще не подросли ранее, — объяснил Евгений Коган.

    Чего ждать людям

    По словам Георгия Остапковича, в инфляции ничего страшного нет, главное в этой ситуации — индексация доходов для тех россиян, у кого они низкие.

    — Правительство сейчас такую позицию и занимает: семьям с детьми, пенсионерам индексируют доходы, чтобы это перебивало инфляционный фон, — пояснил экономист. — У нас в тучные годы — 2003–2008-й, когда экономика росла по 7,5% в год, — инфляция ниже 10% не опускалась. А это выше, чем сегодня. Ключевая ставка — тогда она называлась ставкой рефинансирования — была 12%, почти такая же, как сегодня. Но всем было хорошо, потому что реальные располагаемые доходы населения росли в среднем на 12%. Когда темпы роста доходов выше темпа роста инфляции, нет разницы, какой она будет. Если инфляция 20%, а доход 24%, всегда будешь в плюсе.

    Остапкович отметил, что если доходы будут держаться на уровне инфляции, то сохранится нынешняя ситуация и никаких изменений не будет.

    — Если же темпы роста доходов будут меньше, то начнется инфляционное давление, особенно от него пострадает низкодоходное население. У них большой объем средств идет на продукты питания, а это в инфляционной корзине наиболее значимый фрагмент, — резюмировал экономист.

    Евгений Коган менее оптимистичен — по его мнению, дальнейший рост инфляции сулит только минусы.

    — Для начала: новое повышение ставки ЦБ РФ со всеми вытекающими последствиями для экономики. Кроме того, еще немного снизятся располагаемые доходы населения, а после и спрос. В результате может произойти резкий рост банкротств и просроченной задолженности среди населения, — объяснил эксперт.

    Мнения экономистов о том, как рост темпов инфляции влияет на обычных людей, разнятся
    Мнения экономистов о том, как рост темпов инфляции влияет на обычных людей, разнятсяФото: Дарья Селенская / Городские порталы
    Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Комментарии 35

    Гость28 Сен 2023 в 13:35
    "По словам Георгия Остапковича, в инфляции ничего страшного нет"
    Конечно, что страшного в пожаре?
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 13:22
    Теперь Руина это официально Россия.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 13:20
    С 2013 по настоящее время цены на все,что не дотационно выросли на 400%,у кого так выросла зарплата ?
    +0−0
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