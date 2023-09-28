«Верьте в Австрию» — за рубли. Канцлер Карл Нехаммер использовал в своей пиар-кампании изображение российских монет

Канцлер Австрии Карл Нехаммер использовал в своей пиар-кампании изображение с российскими рублями, сообщают 28 сентября «Ведомости» со ссылкой на портал Heute.

В своем личном аккаунте в одной из соцсетей канцлер Австрии Карл Нехаммер опубликовал фотографию, на которой семья из трех человек бросает монеты в свинью-копилку. Изображение сопровождал слоган: «Второе место по антиинфляционным мерам в ЕС. Верьте в Австрию».



Но подписчики канцлера заметили, что на фото семья опускает в копилку вовсе не евро, как можно было ожидать, а российские рубли. Оказалось, фото и правда из России — и было опубликовано на стоковых ресурсах(проще говоря, было взято из фотобанка).

