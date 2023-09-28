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    «Верьте в Австрию» — за рубли. Канцлер Карл Нехаммер использовал в своей пиар-кампании изображение российских монет

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    Канцлер Австрии Карл Нехаммер использовал в своей пиар-кампании изображение с российскими рублями, сообщают 28 сентября «Ведомости» со ссылкой на портал Heute.

    В своем личном аккаунте в одной из соцсетей канцлер Австрии Карл Нехаммер опубликовал фотографию, на которой семья из трех человек бросает монеты в свинью-копилку. Изображение сопровождал слоган: «Второе место по антиинфляционным мерам в ЕС. Верьте в Австрию».

    Но подписчики канцлера заметили, что на фото семья опускает в копилку вовсе не евро, как можно было ожидать, а российские рубли. Оказалось, фото и правда из России — и было опубликовано на стоковых ресурсах(проще говоря, было взято из фотобанка).

    Канцлер отреагировал быстро — фото уже удалили из аккаунта и вообще из всех соцсетей партии.

    Как отмечает Heute, сейчас в аккаунте Нехаммера опубликовано изображение также с копилкой, но в этот раз женщина кладет в нее евро.

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    АвстрияРубли и евро
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