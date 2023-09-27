Первых заболевших сибирской язвой выписали из воронежской больницы

Из больницы скорой медицинской помощи
Домой после лечения вернулись жители села Лебединка Богучарского района, где зафиксировали два из четырех очагов инфекции в регионе. Остальные пациенты продолжают лечение.
Всего в больницы Воронежа доставили 10 взрослых и одного подростка из очагов инфекции — села Лебединка Богучарского района и с хутора Красные Холмы Панинского района. У всех них диагностировали сибирскую язву. Среди заболевших — резчик мяса коров, владелица мясного магазина и покупатели.
Возбуждено три уголовных дела по статьям «нарушение ветеринарных правил, повлекшее тяжкие последствия», «сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «халатность».