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    Первых заболевших сибирской язвой выписали из воронежской больницы

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    Из больницы скорой медицинской помощи № 8 Воронежа выписали первых заболевших сибирской язвой. Врачи вылечили трех взрослых пациентов. Об этом сообщает 27 сентября ТАСС со ссылкой на представителя департамента здравоохранения Воронежской области.

    Домой после лечения вернулись жители села Лебединка Богучарского района, где зафиксировали два из четырех очагов инфекции в регионе. Остальные пациенты продолжают лечение.

    Всего в больницы Воронежа доставили 10 взрослых и одного подростка из очагов инфекции — села Лебединка Богучарского района и с хутора Красные Холмы Панинского района. У всех них диагностировали сибирскую язву. Среди заболевших — резчик мяса коров, владелица мясного магазина и покупатели.

    Возбуждено три уголовных дела по статьям «нарушение ветеринарных правил, повлекшее тяжкие последствия», «сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «халатность».

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    Сибирская язва
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    Комментарии 1

    Гость27 Сен 2023 в 18:15
    Скорый поезд "Воронеж-Москва"-проследует без остановок?
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