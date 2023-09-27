Беспилотник с парашютом приземлили на Марсовом поле. Он был дружественный

Летательный аппарат могли наблюдать в районе Марсова поля горожане и туристы 27 сентября. Потом он стал стремительно снижаться.



Как стало известно «Фонтанке», коптер принадлежит компании «Геоскан», которая выполняла работы в указанном месте. Почему-то система, которая отвечает за безопасность неба в центре Петербурга, не приняла его за дружественный и заглушила. Беспилотник приземлился.

Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в компании. По словам директора Алексея Семенова, работа выполнялась со всеми разрешениями, скорее всего, коптер влетел в зону глушения и длительно там находился. Автоматически при глушении выпускается парашют и беспилотник садится. Сейчас компания выясняет ситуацию с компетентными органами.