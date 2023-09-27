    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, южн

    770мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.24eur101.99

    Беспилотник с парашютом приземлили на Марсовом поле. Он был дружественный

    7045
    13 комментариев

    Летательный аппарат могли наблюдать в районе Марсова поля горожане и туристы 27 сентября. Потом он стал стремительно снижаться.

    Как стало известно «Фонтанке», коптер принадлежит компании «Геоскан», которая выполняла работы в указанном месте. Почему-то система, которая отвечает за безопасность неба в центре Петербурга, не приняла его за дружественный и заглушила. Беспилотник приземлился.

    Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в компании. По словам директора Алексея Семенова, работа выполнялась со всеми разрешениями, скорее всего, коптер влетел в зону глушения и длительно там находился. Автоматически при глушении выпускается парашют и беспилотник садится. Сейчас компания выясняет ситуацию с компетентными органами.

    «Геоскан» — разработчик и производитель беспилотных воздушных судов самолетного и мультироторного типа, а также программного обеспечения для фотограмметрической обработки данных и трехмерной визуализации. Компания создана в Петербурге в 2011 году. C 2011 года, по собственным оценкам, «Геоскан» выпустил более 15 тыс. дронов. Выручка по группе в 2022 году составила более 2 млрд рублей. Продукция компании применяется в кадастровой деятельности, сельском хозяйстве, электро- и теплоэнергетике, градостроительстве и промышленности.

    Осенью 2022 года Смольный объявил конкурс на развитие системы, которая будет оберегать его воздушное пространство от непрошеных дронов и позволит вести мониторинг за полетами. Всего проект, стоимостью 94 млн рублей, предполагает размещение 68 станций. Сейчас у Агентства внешнего транспорта есть действующий контракт на установку 34 станций, он рассчитан до конца 2023-го. Транспортный блок рассчитывает в следующем году дополнить систему мониторинга воздушного пространства еще 20 станциями.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Беспилотник
    ЛАЙК4
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    Гость27 Сен 2023 в 16:23
    О какой защите русского языка можно говорить, если в самой России люди не понимают смысла русских слов?
    Дружественный - это тот, кто умеет выражать дружеские, благожелательные чувства. Даже если мы говорим "дружественная страна", это означает, что дружеские чувства выражают граждане этой страны, а не территория государства или ее изображение на карте.
    Беспилотник - это машина, которая чувств выражать не может. И даже если хозяин беспилотника весь слюнями изошел от благожелательности к окружающим, полет машины от этого не перенял чувств владельца и не стал "дружественным".
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 16:22
    Из Северной Кореи ?
    +0−0
    Вячеслав Русаков27 Сен 2023 в 15:57
    А как простой петербуржец так сразу и определит, дружественный беспилотник, али нет? :))))))) Пока, в основном, всё недружественные прилетают :)))
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close