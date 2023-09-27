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    В работе платных парковок в Петербурге снова возможны сбои

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    7 комментариев

    Водителей предупреждают о нестабильной работе системы платных парковок в Петербурге днем 27 сентября.

    В Петербурге возможны сбои при оплате парковки в платной зоне, предупреждают в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками». Штрафовать при сбоях не будут. Об изменении ситуации в учреждении сообщат дополнительно.

    Для водителей работает круглосуточная горячая линия Центра управления парковками по телефону: 417-50-00.

    В начале сентября из-за общегородского сбоя информационных систем несколько дней система оплаты парковки в Петербурге работала с постоянными перебоями. В Смольном объясняли проблемы переходом на российское оборудование и программное обеспечение.

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    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
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    Комментарии 7

    Гость27 Сен 2023 в 14:24
    Говорят, много безработных? Наберите, пусть на каждой парковке стоят, продают место и время. А всякие ай-ти технологии не для аборигенов.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 14:08
    Когда сбой, нужно в этот день не платить зарплату транспортному комитету. А начальников месячной зарплаты лишать. А то доходов нет, парктроны ездят, бензин тратят. Глядишь и сбоев не будет и экономия для бюджета будет.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 13:47
    Понаберут по объявлению у пивного ларька...
    +1−0
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