В работе платных парковок в Петербурге снова возможны сбои

Водителей предупреждают о нестабильной работе системы платных парковок в Петербурге днем 27 сентября.



В Петербурге возможны сбои при оплате парковки в платной зоне, предупреждают в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками». Штрафовать при сбоях не будут. Об изменении ситуации в учреждении сообщат дополнительно.

Для водителей работает круглосуточная горячая линия Центра управления парковками по телефону: 417-50-00.

В начале сентября из-за общегородского сбоя информационных систем несколько дней система оплаты парковки в Петербурге работала с постоянными перебоями. В Смольном объясняли проблемы переходом на российское оборудование и программное обеспечение.