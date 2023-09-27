Укрытия для своих: как Севастополь живет под сирены воздушной тревоги

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Пока детсадовцы прячутся в подвале, горожан не пускают спрятаться во дворце культуры прямо под гул сирен — губернатор уже назвал это «запредельным идиотизмом». На улицах появились указатели на укрытия, есть теперь они и в торговых центрах. Как живет Севастополь, в котором начали регулярно объявлять воздушную тревогу.



«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!», — загорается в Телеграм-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева предупреждение с восклицательными знаками. С понедельника, 25 сентября, он объявлял воздушную тревогу в городе уже четыре раза.



Еще год назад, в августе 2022 года, Развожаев лично опровергал сообщения пабликов о том, что где-то сработал сигнал воздушной тревоги. «Это прозвучал в воинской части сигнал о режиме боевой готовности. Это «внутренний» сигнал», — писал губернатор. В ноябре прошлого года он реагировал на сообщения жителей про звуки сирен: «Это 13 завод провел тренировку систем оповещения. Все остальные звуки — это тренировочные мероприятия флота. Никаких угроз нет, сохраняйте спокойствие».



В канун Нового года опровергал фейковые сообщения о том, что в Севастополе якобы будет запрещено выходить на улицы за исключением необходимости добраться в убежище при воздушной тревоге. «КОНЕЧНО ЖЕ, ЭТО ФЕЙК», — писал губернатор.

Но всё изменилось в минувшую пятницу, 22 сентября. «По штабу флота враги нанесли ракетный удар», — написал Развожаев. — Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота, — при звуках сирены проследовать в укрытия». Следом он выложил инструкцию для горожан, что делать в случае объявления воздушной тревоги.



Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Справка

1.При нахождении в многоквартирном доме, если Вы НЕ ЗНАЕТЕ о месте нахождения ближайшего укрытия:

—плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить;



—перекрыть газ, воду, отключить электричество;



—укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.

2. При нахождении в многоквартирном доме, если Вы ЗНАЕТЕ о месте нахождения ближайшего укрытия:

—плотно закрыть окна;

— перекрыть газ, воду, отключить электричество;

— взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты);

— предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;

— оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;

— не используя лифт, следовать в укрытие.



3. При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:

— остановить автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);

— покинуть автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).

4. При нахождении на улице:

— использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).



ПОМНИТЕ! НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ УКРЫТИЯ:

— места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);

— места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов: от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений — 30–50 метров.

Команду на запуск систем оповещения отдает лично губернатор после получения от военных информации.



Всего в городе три вида оповещения: первый — одновременно запускаются сирены и громкоговорители, и перехват федеральных каналов, второй — публикуется информация в канале губернатора. Третий — с небольшим люфтом по времени после запуска сирены и публикации в тг-канале — сигнал тревоги запускается по региональным СМИ — «СТВ», «Севастополь-24», «Вести Севастополь», «Первый Севастопольский», «НТС», системы кабельного телевещания «СевСтар», радиостанции «Севастополь ФМ» на частоте 102,0 FM, «Вести FM Севастополь» на частоте 90,8 FM.



Смс-информирования нет, так как смс-рассылка доходит в течение часа и в данном случае неэффективна.

После объявления тревоги есть от 30 до 50 минут, чтобы спокойно проследовать в укрытия или остаться дома, следуя инструкции. Детей в школах и детских садах организованно выводят в подвалы и другие укрытия.



«Сын-старшеклассник прислал видео, как они сидели в телефонах в подвале вчера, их вывели учителя прямо с урока. Узко, темно, дети буквально сидят друг на друге. Сейчас все пересылают видео, как дети поют гимн в таком убежище. Обстановка без паники. По городу появились указатели на убежище. Мы в своем доме пока не узнавали, но планируем», — рассказала «Фонтанке» местная жительница Юлия.



Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

«После того, как военные дают нам сигнал об отмене, то воздушная опасность снимается. Тогда сирена будет выключаться, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому», — рассказал губернатор в своём канале.

В официальном канале правительства появились телефоны, по которым можно узнать про ближайшее убежище https://t.me/sevastopolofficial/5160. Управляющим компаниям и районным администрациям приказали дополнительно проинформировать горожан о временных убежищах поблизости.

Временные укрытия предназначены в первую очередь для защиты от сбитых обломков ракет врага, отработавших ракет ПВО, осколков выбитых стекол. Это не всегда укрытия советских времен, появились места и в торговых центрах Севастополя. Как рассказал ForPost уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестернико, собственники ТЦ создают их в заглубленных помещениях и на подземных паркингах. Созданы даже небольшие запасы питьевой воды.



Но накладки всё равно случаются. Сам губернатор пишет о том, что жители жалуются, что в некоторых районах тихо или вообще не было слышно звука воздушной тревоги. Их жителям пока рекомендовали держать включенными фоном телевизор или радио, и подписаться на телеграм губернатора.



Остаются также точечные вопросы по временным укрытиям. Не все из них открыты.



«Не надо ночью идти во временное укрытие, если вы заранее не узнали, у кого ключи от вашего подвала, и не поговорили со старшим вашего дома, сможет ли он всегда открывать временное убежище. Это вопрос самоорганизации. Знаю, что во многих домах уже есть график дежурств и люди договорились, кто и когда отвечает за открытие временного убежища», — сообщил губернатор.



«Мы быстро организовались в чате дома. В паркинге поставили скамейки, воду купили, туда всегда есть доступ, не надо ждать старшего. От чего-то серьезного паркинг не защитит, но лучше, чем дома в ванной сидеть. Нас не запугать. Город военный, люди крепкие», — рассказал севастополец Иван.



Возникают и проблемы другого рода. Накануне во время воздушной тревоги дети, которые находились в местном Дворце культуры рыбаков на занятиях, и их родители попытались спуститься в убежище в подвале здания, но их туда не пустили. На опубликованном видео с места событий мужчина, представившийся сотрудником пожарной безопасности, объясняет, что убежище в ДК предназначено только для сотрудников. «У вас в своих домах есть укрытие», — говорит он.

«Случай, который произошел накануне в ДКР, когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в «свои» укрытия — запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жестко», — прокомментировал Развожаев.

И обратился ко всем учреждениям Севастополя — и государственным, и частным.



«Во время воздушной тревоги в городе нет и не может быть разделения на «своих» и «чужих». Опасность одна на всех, и если к вам пришли люди и просят укрытия — вы обязаны их пустить, и неважно, из вашего они учреждения или дома, или просто их где-то на улице застала сирена. Мне кажется, что для любого здравомыслящего человека это — прописная истина, — заявил градоначальник. — Люди не должны узнавать о временных укрытиях, когда воет сирена. А главное, не должно быть укрытий «только для своих работников», «только для жителей этого дома», и т. д».



Он добавил, что надеется — администрации не придется вводить штрафы и угрожать ими, чтобы люди вспомнили, что они прежде всего люди. А уже потом «при исполнении своих обязанностей».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

